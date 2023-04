Keanu Reeves e Alexandra Grant: il red carpet di coppia nasconde un romantico dettaglio Keanu Reeves e Alexandra Grant sono tra le coppie più cool di Hollywood: amano stravolgere i diktat di stile anche sul tappeto rosso.

A cura di Beatrice Manca

Sorridenti, innamorati e coordinati: l'attore Keanu Reeves e la compagna Alexandra Grant hanno rubato la scena al Museum of Contemporary Art Gala 2023. Sul red carpet hanno sfilato mano nella mano, scambiandosi baci appassionati e sorrisi: non è esagerato dire che sono tra le coppie più cool (e affiatate) di Hollywood. Del resto non vedono l'ora di gridarlo al mondo, anche attraverso i look coordinati.

Keanu Reeves e Alexandra Grant rompono le regole di stile

Lui, 58 anni, è il protagonista della saga di Matrix, lei, 50 anni appena compiuti, è una delle artiste più quotate di Los Angeles. Keanu Reeves e Alexandra Grant fanno coppia fissa dal 2019 e la loro relazione è più solida che mai. Li accomuna l'indole riservata e soprattutto una certa lontananza dai diktat hollywoodiani, specialmente in fatto di stile. Grant, per esempio, è una paladina dei capelli bianchi: sfoggiava una chioma sale e pepe ben prima dei 50 anni, quando le sue coetanee generalmente preferiscono tingersi i capelli. La sua è una rivendicazione di libertà e di ribellione a un modello di bellezza che mal tollera i segni del tempo, dalle rughe ai capelli grigi. Non può che essere d'accordo Keanu Reeves, uno che sfila sul red carpet sempre con le scarpe sportive stile Camper.

Alexandra Grant e Keanu Reeves

Il look coordinato di Alexandra Grant e Keanu Reeves

Alla serata di gala del Museum of Contemporary Art Gala 2023, la coppia ha rubato la scena sul tappeto rosso. Alexandra Grant indossava un lungo abito rosso a fiori con scollatura all'americana e un tripudio di rose in 3D sul corpetto. Un'esplosione di vitalità e di romanticismo. Keanu Reeves ha scelto un sobrio abito scuro con le immancabili scarpe sportive, ma ha voluto esprimere tutto l'amore per la compagna con un dettaglio: i colori della cravatta, infatti, sono gli stessi dell'abito di lei. Per non lasciar spazio ai dubbi: sono ormai inseparabili!