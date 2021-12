Katy Perry e Orlando Bloom sempre sinceri: criticano brutalmente le rispettive scelte di moda Katy Perry e Orlando Bloom sono brutalmente onesti nel darsi consigli di moda e non si fanno problemi nel criticare l’uno i look dell’altra.

A cura di Giusy Dente

Il rapporto di Katy Perry e Orlando Bloom si fonda su un valore: l'onestà. La coppia è sincera nel dirsi tutto, anche le cose più spiacevoli, comprese quelle che riguardano le scelte di stile. L'abbigliamento può diventare un tasto dolente a volte, soprattutto per la cantante, che è solita sfoggiare outfit molto originali e cambiare spesso look. Ma l'attore non si fa alcun problema nel criticare un'acconciatura o un vestito, quando non gli piace. In questo sono uguali: entrambi brutalmente onesti!

Katy Perry e Orlando Bloom: la verità prima di tutto

Dopo il fallimento del matrimonio con l'attore Russell Brand e la relazione con il cantautore John Mayer, dal 2018 Katy Perry è legata all'attore Orlando Bloom. Nel 2020 hanno annunciato di aspettare un figlio: la notizia è stata data in modo originale, attraverso il videoclip del brano Never Worn White. Il 26 agosto dello stesso anno i due hanno accolto in famiglia la loro primogenita, Daisy Dove Bloom. Sembra che ora le cose tra loro vadano a gonfie vele, anche se c'è stato un momento di crisi, che li ha tenuti lontani per circa un anno, salvo poi tornare insieme e ritrovare il loro equilibrio. Il rapporto di coppia per loro si basa su un elemento essenziale: la più cruda onestà, compreso ciò che riguarda le scelte di moda e stile.

Orlando Bloom e Katy Perry, brutalmente onesti

Durante lo show Daily Pop di E! News, la 37enne ha ammesso che sia lei che il suo partner sono tutt'altro che timidi, quando si tratta di dare consigli di stile. Non si risparmiano quando c'è da criticare le scelte dell'altro, perché vogliono essere onesti nel dire ciò che pensano. La cantante ha spiegato: "Ci diciamo la verità, tipo: sembri…non so…dai non indossarlo". E lo stesso fa lui, anche se ormai è abituato ai look spesso stravaganti della compagna, soprattutto quando è in scena, tra costumi colorati e parrucche di ogni tipo. Se può, però, cerca di evitarle scivoloni o cadute di stile e lo stesso fa lei, a costo di andarci giù pesante.