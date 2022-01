Katy Perry in topless e pantaloni over: così rivela il nuovo look con i capelli lunghissimi Katy Perry ha letteralmente infiammato i social nelle ultime ore. Ha rivelato un nuovo look con i capelli lunghissimi posando in topless con indosso solo uno dei must-have di stagione, i pantaloni oversize.

A cura di Valeria Paglionico

Katy Perry ha appena festeggiato i 45 anni del compagno Orlando Bloom, il papà della figlia Daisy, ma non per questo ha rinunciato ai suoi impegni lavorativi. Dopo avergli fatto una dolcissima dedica sui social, dove ha condiviso alcune delle più originali e divertenti foto di coppia, è volata a Las Vegas per uno dei suoi attesissimi spettacoli. Ha documentato tutto ciò che è accaduto dietro le quinte, primo tra tutto i cambi d'abito, rivelando un nuovo look con uno scatto ad alto carico sensuale (anche se è riuscita a evitare la censura di Instagram): ecco come si è mostrata la cantante a pochi minuti dalla performance.

Katy Perry mostra il sideboob

Siamo sempre stati abituati a vedere Katy Perry elegante e glamour sui palcoscenici internazionali più ambiti ma nelle ultime ore ha deciso di mettere in mostra il suo lato più sensuale, rivelando alcuni momenti "intimi" del backstage dei suoi concerti. Poco prima di salire sul palco la cantante ha posato in topless al motto di "Let it burn baby" (Lascialo bruciare baby), anche se ha evitato la censura posando di spalle. Ha indossato solo uno dei must-have di stagione, i pantaloni oversize, per la precisione un modello a vita alta in total black firmato Y/PROJECT. Ha lasciato la schiena nuda, rivelando un iper femminile sideboob che ha fatto impazzire i fan.

Il nuovo hair look di Katy Perry

Il dettaglio che in molti hanno notato? Al di là del sexy topless, la Perry ha cambiato hair look. Se fino a qualche tempo fa portava il long bob platino, ora i suoi capelli non solo sono tornati neri ma sono diventati anche lunghissimi (probabilmente grazie all'uso di extension extra long che le arrivano al fondoschiena). Sebbene porti la chioma leggermente ondulata sulle punte, l'effetto liquid hair è evidente: la popstar ha così aggiunto un tocco iper trendy alla sua immagine, dando prova di essere "sempre sul pezzo" quando si parla di moda. Tra pantaloni over, corsetti e top di cristalli, ogni volta che calca il palcoscenico non potrebbe essere più glamour.