Katy Perry canta ad American Idol, i pantaloni si strappano e li ripara con lo scotch Durante un’esibizione ad American Idol, i pantaloni di Katy Perry si sono lacerati proprio sul lato B. L’unico modo è stato improvvisare una riparazione con dello scotch: the show must go on.

"The show must go on" si dice nel mondo dell'intrattenimento. Non si può lasciare che un incidente di percorso rovini la riuscita di uno spettacolo, di un'esibizione: bisogna andare avanti a tutti i costi. Ed è quello che ha dovuto necessariamente fare Katy Perry, dopo un piccolo imprevisto durante American Idol. La cantante ha fatto un movimento brusco mentre cantava Teenage Dream e si è ritrovata con i pantaloni lacerati sul lato B.

Katy Perry ad American Idol

Ad agosto 2021 Katy Perry è diventata mamma per la prima volta. La maternità l'ha messa di fronte a una quotidianità da riorganizzare ovviamente e per questo si è presa una pausa dal lavoro. Non ha nascosto di aver incontrato molte difficoltà all'inizio, nel far conciliare tutto, ma fortunatamente ha ricevuto grande aiuto dal compagno, l'attore Orlando Bloom. È stata molto sincera sia sulla mancanza di tempo per sé che sul rapporto col proprio corpo, inevitabilmente mutato. Si è resa conto di quanto fare la mamma sia un lavoro vero, a tempo pieno, impegnativo ma bellissimo al tempo stesso.

Ora la popstar è ritornata agli impegni di lavoro in tv. Da quattro anni, infatti, ricopre il ruolo di giudice ad American Idol, talent show popolarissimo e molto seguito negli States. Proprio qui, mentre cantava e ballava sulle note di un suo brano, Katy Perry è stata protagonista di un piccolo incidente, su cui però ha subito trovato il modo di ironizzare! I pantaloni hanno ceduto e si sono strappati proprio sul lato B!

La cantante indossava un paio di pantaloni di pelle rossi stringati leggermente a zampa di DROme abbinati a un corsetto animalier di Roberto Cavalli, un modello vintage. Forse i pantaloni erano troppo aderenti, fatto sta che quando si è abbassata si sono letteralmente lacerati e li ha dovuti aggiustare applicandoci un nastro adesivo giallo a forma di X. Insomma, il tutto si è risolto col sorriso, ma è stato impossibile non tornare con la mente al 2018, quando le era successa la stessa cosa nel primo anno all'interno dello show!