Katy Perry “imita” Belén: il completo di raso arancione è il must-have della primavera Katy Perry è tra le protagoniste di American Idol, sul cui palco nelle ultime ore è apparsa con un adorabile look arancione. Dove abbiamo già visto il suo completo? A Le Iene Show, dove qualche settimana fa era stato sfoggiato da Belén Rodriguez.

A cura di Valeria Paglionico

Negli ultimi tempi si parla molto di Katy Perry: è tra i giudici della nuova edizione di American Idol e di recente ha attirato tutti i riflettori su di sé. Il motivo? È diventata protagonista di un piccolo "incidente hot" sul palco, visto che mentre si esibiva il pantalone le si è strappato sul lato b. Archiviato l'inconveniente, è tornata al timone della trasmissione in una versione super glamour. Il suo completo arancione non solo è perfetto per la primavera ma è anche il più amato dalle star, basti pensare al fatto che prima della cantante a sfoggiarlo era stata la star della tv italiana Belén Rodriguez.

Il look arancione di Katy Perry

Al motto di "Arancio, sei contento che sia il tuo turno di votare?", Katy Perry ha rivelato sui social il look scelto per la nuova puntata di America Idol. Ha puntato tutto sull'audacia di David Koma, sfoggiando un completo total orange dello stilista. Ha abbinato una camicia crop incrociata con un decoro di cristalli sul petto a una gonna in tinta, per la precisione un modello midi con delle arricciature in vita e uno spacco laterale profondo che ha lasciato in vista la gamba. Per completare il tutto ha scelto un trucco con l'ombretto fluo, messo in risalto da un'acconciatura raccolta con dei ciuffi che le cadevano sui lati del viso.

Il look di David Koma

Il completo total orange è il più amato dalle star

I fashion addicted più incalliti di sicuro avranno notato che il completo arancione di Katy Perry si era "già visto" in tv. A sfoggiarlo prima della cantante era stata Belén Rodriguez, che appena qualche settimana fa aveva portato un tocco di primavera sul palco de Le Iene Show proprio con quello stesso completo di David Koma.

Belén Rodriguez in David Koma a Le Iene

Sebbene sia improbabile che la cantante l'abbia "imitata", è chiaro che si tratta di un look amatissimo dalle star, destinato a diventare il must-have della bella stagione. In quante prenderanno ispirazione dall'outfit delle due per aggiungere un tocco vitaminico alle giornate soleggiate della primavera?