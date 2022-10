Katie Holmes è regina di eleganza: il look con lo slip dress asimmetrico si ispira agli anni ’90 Katie Holmes è un’indiscussa icona di eleganza e lo ha dimostrato ieri sera a un evento Bvlgari. Ha indossato il capo must di stagione, lo slip dress, sfoggiando un adorabile look ispirato agli anni ’90.

A cura di Valeria Paglionico

Katie Holmes avrà pure raggiunto i 43 anni ma continua a essere ricordata per il ruolo di Joey Potter in Dawson's Creek, ricoperto quando era giovanissima. Certo, confrontando le foto di ieri e oggi sembra non essere cambiata affatto (ad eccezione di qualche filo bianco tra i capelli), ma la verità è che anche per lei il tempo passa inesorabile. Il dettaglio rimasto invariato oltre alla bellezza? La sua passione per la moda. Non sorprende che partecipi alle sfilate più attese delle Fashion Week e che riesca a rinnovarsi in continuazione ma senza perdere il suo innato stile glamour. Anche nelle ultime ore ha dettato legge in fatto di look: ecco cosa ha indossato per un esclusivo evento Bvlgari.

L'abito sottoveste di Katie Holmes

Ieri sera al The Jazz Club di New York Bvlgari ha organizzato un evento speciale ed esclusivo per festeggiare il suo 50esimo anniversario. Tra gli invitati non potevano mancare i volti noti del mondo dello spettacolo, anche se ad attirare le attenzioni del pubblico è stata soprattutto Katie Holmes. L'attrice ha puntato sull'eleganza senza tempo del total black, ispirandosi alle tendenze più gettonate di stagione. Ha infatti indossato uno slip dress, l'iconico abito sottoveste che spopolava negli anni '90 e che è tornato in voga. Ha scelto un modello con le spalline sottili, la scollatura maxi e la gonna alla caviglia con dei tagli asimmetrici sull'orlo.

Katie Holmes con lo slip dress

Katie Holmes con i gioielli preziosi

Per completare il tutto la Holmes ha evitato i classici décolleté, ha preferito degli stivaletti di pelle nera con la punta quadrata, altro must "ereditato" dagli anni '90. Capelli sciolti e leggermente ondulati, sorriso accennato e gioielli preziosi firmati Bvlgari, dalla collana d'oro col pendente tondo al bracciale serpente della stessa linea. Insomma, Katie continua a essere un'indiscussa icona di bellezza e di stile, tanto da riuscire ad attirare tutti i riflettori su di sé ogni volta che appare in pubblico. Di anni ne sono passati da Dawson's Creek ma a quanto pare non ha perso "lo smalto".

