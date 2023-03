Kate Middleton sull’albero coi principini: la Festa della mamma è in abiti primaverili Oggi nel Regno Unito si celebra la Festa della mamma. La famiglia reale ha rilasciato una foto di Kate Middleton coi tre figli George Louis e Charlotte.

Mentre in Italia il oggi è la Festa del papà, nel Regno Unito si celebrano le mamme! In Irlanda, Inghilterra, Galles e Scozia, infatti, oggi è il Mother's Day, noto anche come Mothering Sunday: la ricorrenza cade nella quarta domenica di quaresima, a differenza dell'Italia. Qui da noi, la Festa della mamma invece è la seconda domenica del mese di maggio. Per l'occasione, la famiglia reale inglese ha diffuso una nuova foto ufficiale che vede Kate Middleton in compagnia dei suoi tre figli.

La nuova foto di Kate Middleton coi principini

Questa domenica segna la prima Festa della mamma dalla morte della regina Elisabetta. Per l'occasione, re Carlo III ha ricordato la defunta madre e non solo, includendo nel suo messaggio un pensiero a tutti i figli che come lui, oggi sentiranno la mancanza di una persona cara. Buckingham Palace per l'occasione ha rilasciato anche una nuova foto ufficiale di Kate Middleton assieme ai tre figli, mai vista prima.

È stata realizzata nella tenuta di Sandringham nel Norfolk l'anno scorso dal fotografo Matt Porteous. George, Louis e Charlotte sono seduti su un albero con Kate Middleton, indossano tutti e quatto abiti leggeri in colori primaverili. Camicia candida ricamata per la principessa del Galles, abbinata a un paio di jeans scuri e delle sneakers basse bianche. Polo a righe per Louis il "piccolo" di casa, abbinata a un paio di pantaloncini azzurri e scarpe sportive.

Pantaloni corti anche per il primogenito George, ma più scuri di quelli del fratellino, abbinata anche nel suo caso a una Polo a mezze maniche. La principessina Charlotte indossa invece una tutina in denim con elastico in vita e ricami rossi sulle maniche volant, abbinata a scarpette basse. Lo stesso fotografo ha realizzato anche una seconda foto, che mostra Kate Middleton affettuosamente intenta a giocare col bimbo più piccolo, tenendolo tra le braccia. Si respira aria di primavera nella foto, oltre che tanto amore e serenità.