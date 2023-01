Kate Middleton segue il trend Barbiecore: è chic col cappotto fucsia abbinato al dolcevita Maglione fucsia e pantaloni a zampa blu scuro: Kate Middleton ha visitato Windsor Foodshare, per saperne di più sul servizio che dona cibo ai bisognosi.

Nuovo impegno di beneficenza per Kate Middleton, che stavolta si è recata assieme al marito William al Windsor Foodshare per conoscere di più sul lavoro che i volontari svolgono per sostenere chi è in difficoltà, fornendo pacchi alimentari. Insieme hanno anche aiutato a sistemare le donazioni e a preparare pacchi per la comunità locale. La principessa si è lasciata conquistare dal trend Barbiecore, il più gettonato del momento: tutti vestono di rosa e fucsia, colori per eccellenza della bambola più famosa di tutti i tempi.

Kate Middleton ricicla il look

Per la sua apparizione pubblica, Kate Middleton stavolta ha indossato un caldo dolcevita fucsia abbinato a cappotto sartoriale monopetto con due bottoni dello stesso colore brillante e vivido, Sono entrambi di Hobbs London. Nello specifico il capospalla è riciclato e si tratta del modello Tilda del brand. Per la principessa è un'abitudine consolidata, quella di riproporre gli stessi capi nel corso del tempo.

Questo lo ha sfoggiato per la prima volta nel 2021, per prendere parte a una lezione di scienze in una scuola londinese. È uno dei modelli di punta del marchio, perché col suo design elegante e sofisticato consente di apparire raffinati e curati anche nei periodi più freddi. Al momento, non è però disponibile per l'acquisto.

La principessa ha completato l'outfit con un paio di pantaloni a zampa e vita alta in blu navy di Jigsaw. Ha infine aggiunto un paio di décolleté blu scuro e piccoli orecchini a cerchio di Orelia London (gioielli low cost). Il principe William ha scelto un outfit coordinato a quello della moglie: completo blu navy anche per lui, con maglioncino verde su camicia azzurra e boots marroni. L'unione fa la forza, anche in fatto di look.

Perché Kate e William vestono coordinati

La coppia anche stavolta si è mostrata in pubblico con look coordinati. È il loro modo per "rispondere" alle pesanti accuse di Harry contenute nel libro autobiografio Spare, che hanno fatto il giro del mondo. Il messaggio nascosto nei look coordinati dei principi di Galles è di unità familiare: i royals fanno fronte comune contro le parole durissime di Meghan e Harry e lo palesano anche con i vestiti.