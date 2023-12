Kate Middleton ricicla il look: reinterpreta il trend dei maglioni di Natale, ma in stile bon ton Kate Middleton segue con eleganza la tendenza dei Christmas Jumper. Ha riciclato un capo griffato già indossato, cardigan rosso con colletto in stile bon ton. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Kate Middleton

Lo scorso 8 dicembre si è tenuto il tradizionale servizio di canti natalizi presso l'Abbazia di Westminster, serata a cui Kate Middleton e il principe William hanno partecipato assieme ai figli (George, Charlotte, Louis). L'evento è stato dedicato a coloro che quotidianamente si impegnano a dare aiuto e sostegno ai bambini meno fortunati. Il concerto Royal Carols: Together At Christmas è stato registrato e verrà trasmesso su ITV la sera della vigilia di Natale, insieme ad alcune riprese effettuate in un'altra occasione. La principessa del Galles, infatti, ha partecipato a un tea party natalizio: immancabile un maglione a tema!

Kate Middleton ama i maglioni di Natale

Kate Middleton ha partecipato a un tea party di Natale, in compagnia di professionisti e volontari che hanno scelto di dedicare la loro vita aiutando bambini bisognosi. Il sostegno all'infanzia è un tema che sta molto a cuore alla principessa e sta cercando di trasmettere questa passione anche ai figli. Ecco perché li ha portati con sé in un pomeriggio dedicato al volontariato: insieme hanno distribuito regali in una Baby Bank. In quell'occasione, la moglie del principe William ha indossato un maglione a collo alto bianco.

Kate Middleton

Nel periodo natalizio, quando non c'è da presenziare a serate di gala ma a eventi più informali, la 41enne ama i look casual, caldi, comodi. E il tocco natalizio del maglione è sempre presente, è un filo conduttore dei suoi outfit di questo periodo. E non è la sola royal ad amare i Christmas Jumper, gettonatissimi a dicembre.

Cardigan Miu Miu

Ne è fan Charlotte Casiraghi, la figlia di Carolina di Monaco. E anche Charlene di Monaco si è fatta conquistare dal tradizionale maglione rosso. Quest'anno Kate Middleton ha dato il via alle feste proprio riciclando uno dei suoi capi preferiti, un maglione di Natale con motivo Fair Isle. Ed è riciclato anche il cardigan rosso con motivo floreale indossato al tea party.

Kate Middleton in Miu Miu

La principessa ricicla il look

Al tea party natalizio, Kate Middleton ha indossato un capo familiare, già visto in passato. Si tratta del cardigan di Miu Miu già visto nel 2021. Quell'anno era andato subito sold out, appena lo aveva sfoggiato in un'apparizione televisiva. All'epoca costava 1400 euro. Il Christmas Jumper della principessa è in cashmere con il colletto Peter Pan bianco, bottoni gioiello, motivo a rombi unito a decorazioni floreali (delle piccole rose). Lei stavolta lo ha abbinato a un paio di pantaloni rossi, creando il perfetto look natalizio bon ton.