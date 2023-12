Il bianco Natale di Kate Middleton: è angelica in total white (con orecchini da 7000 euro) Look candido per Kate Middleton al tradizionale concerto di canti natalizi.

Per il terzo anno consecutivo, si è svolto presso l'Abbazia di Westminster a Londra il concerto Together at Christmas, un evento a cui Kate Middleton è molto legata. Si tratta di un concerto natalizio sostenuto dalla Royal Foundation, inaugurato nel 2021, quando la principessa stupì il mondo esibendosi al pianoforte con Tom Walker, in ricordo delle vittime del Covid. Stavolta Kate Middleton ha scelto un elegante outfit total white.

Che cos'è Together at Christmas

Il concerto è stato registrato e andrà in onda la sera della vigilia di Natale. Il servizio di quest'anno è dedicato a coloro che lavorano per aiutare neonati, bambini piccoli e famiglie in difficoltà in tutto il Regno Unito, tutte cause che stanno particolarmente a cuore alla principessa. Difatti erano presenti anche operatori sanitari, insegnanti di asilo nido e volontari. Stavolta l'evento si è avvalso del duetto tra la cantante britannica Beverley Knight e l'ex allievo di American Idol Adam Lambert; c'è poi stato il momento delle toccanti letture degli attori Jim Broadbent e Michael Ward e infine esibizione emozionante del coro The Action for Children Young Carers Aloud, di cui la principessa del Galles è una mecenate.

Cosa ha indossato la principessa

Elegante e impeccabile, la principessa del Galles non sbaglia un colpo in pubblico, quando si tratta di stile! Stavolta si è perfettamente calata nello spirito natalizio optando per l'intramontabile total white invernale, un outfit che le ha donato un aspetto angelico (ma al tempo stesso di tendenza). Kate Middleton ha scelto un candido maglioncino girocollo Kiltane abbinato a un paio di pantaloni a vita alta Holland Cooper, con décolleté Gianvito Rossi e una borsa Strathberry.

Ha completato l'outfit con un tocco di classe: il cappotto bianco di Chris Kerr, aggiungendo infine un paio di orecchini di Van Cleef & Arpels (il brand preferito di Camilla). I pendenti della principessa, i Magic Alhambra con 2 motivi decorativi in oro giallo e madreperla, costano 7000 euro sul sito ufficiale del brand.

Kate Middleton segue il trend del cappotto bianco

Il cappotto bianco è il must have dell'inverno 2024, il preferito delle celebrity. Da Bottega Veneta a Federico Cina, da Marco Rambaldi a Stella McCartney, è onnipresente sulle passerelle dei brand, che lo hanno proposto in versioni diverse. Il caldo teddy effetto pelucge, di pelle, dalla silhouette tradizionale: a ciascuno il suo capospalla da regina delle nevi, o principessa delle nevi, nel caso dell'elegantissima Kate Middleton.