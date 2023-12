Anche Charlotte Casiraghi segue la tendenza del maglione natalizio, quale brand indossa La figlia di Carolina di Monaco si prepara per le feste e sfoggia un maglione di Natale dalla fantasia jacquard. Indiscussa regina di stile, è la persona giusta da prendere esempio per copiare il look. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Charlotte Casiraghi

Le festività natalizie sono sentite anche dai reali di Monaco. Dopo la foto di famiglia diffusa dal profilo Instagram ufficiale del Palazzo che vede i principi Alberto II e Charlene assieme ai figli Jacques e Gabriella, anche Charlotte Casiraghi ha scelto di sfoggiare un look natalizio. Niente outfit pomposi ed eleganti per la figlia di Carolina di Monaco, ma un semplice maglione di lana, perfetto per questo periodo dell'anno e sfoggiato anche la Charlene, che ha scelto un modello rosso intrecciato per il party natalizio a palazzo Grimaldi.

Il maglione di Charlotte Casiraghi

Anche Charlotte Casiraghi, quindi segue le tendenze del momento, e si concede un look cozy e comodo perfetto per festeggiare il Natale. Tra i vari modelli di maglioni che si possono trovare la figlia di Carolina di Monaco ha optato per un maglione jacquard bianco e nero con fantasia a stelle nella parte superiore firmato Chanel, maison di cui è musa e testimonial. La trentasettene non possiede un titolo nobiliare ma è regina indiscussa di stile e se si vuole sfoggiare un maglione natalizio è la persona giusta da cui prendere ispirazione. Charlotte Casiraghi ha scelto di abbinarlo con un paio di denim dal lavaggio chiaro, un'accoppiata chic e vincente. Il maglione natalizio è un capo versatile che si può indossare con un paio di jeans, abbinandolo a degli stivali, oppure renderlo più aggressive scegliendo di accostarlo a dei pantaloni in pelle. Il segreto è mantenerlo sobrio ed elegante, senza rinunciare alla sua intrinseca comodità. Si può optare anche per una sua versione più ampia e renderlo un mini dress, l'importante è sceglierlo di buona qualità in modo da indossarlo anche per i prossimi Natali. Questo maglione è immancabile nell'armadio, sfoggiato durante i pranzi o cene con parenti e amici, ma anche di fronte al camino sorseggiando una cioccolata calda dopo una lunga giornata sulle piste da sci.