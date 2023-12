Charlene di Monaco al party di Natale è rock con gli stivali rossi: il look da imitare durante le feste Charlene di Monaco ha partecipato alla tradizionale festa di Natale a palazzo Grimaldi in compagnia del marito Alberto. Per l’occasione ha puntato su un look a tema con un paio di stivali rossi dall’animo rock. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Mancano poche ore al Natale e i Royals di tutta Europa si stanno preparando per renderle speciali. Se da un lato i Windsor sono in partenza per Sandringham, dove organizzeranno pranzi e cene in famiglia come da tradizione, i monegaschi continuano ad apparire in pubblico agli eventi istituzionali legati alle feste. Nelle ultime ore, in particolare, sono state aperte le porte di Palazzo Grimaldi e, ai piedi del maxi albero allestito nel cortile, Charlene e Alberto di Monaco sono diventati protagonisti della festa che ogni anno dedicano ai bambini bisognosi del principato, ai quali consegnano dei dolci regali. Ecco cosa ha indossato la principessa per l'appuntamento speciale.

La cravatta natalizia del principe Alberto

Li avevamo lasciati elegantissimi e raggianti nella cartolina di Natale realizzata con i piccoli Jacques e Gabriella, oggi ritroviamo Charlene e Alberto di Monaco al party pre-feste organizzato nel cortile del palazzo reale. Sebbene non ci fossero i gemellini, i due sono riusciti ad attirare tutti i riflettori su di loro, apparendo adorabili e affiatati a braccetto.

Charlene di Monaco consegna regali ai bambini

Naturalmente per un'occasione simile non hanno potuto fare a meno di sfoggiare dei look a tema: se da un lato il principe ha abbinato un rigoroso completo scuro a un'originale cravatta decorata con Babbo Natale, regali e alberi addobbati, sua moglie Charlene ha preferito qualcosa di più sobrio.

Charlene con maglione Emilia Wickstead

Il look dai dettagli rossi di Charlene di Monaco

Niente paillettes o decorazioni tipicamente natalizie, Charlene di Monaco ha preferito mixare il rosso e il nero, dando vita a un look super chic che si rivelerà perfetto per le feste. La principessa ha indossato un maxi cappotto nero lungo fino alle caviglie di Akris, stando però bene attenta a lasciare in vista gli accessori total red.

Stivali Manolo Blahnik

Ha seguito il trend dei maglioni con le trecce con un modello rosso a girocollo di Emilia Wickstead, lo ha abbinato a un paio di guantini in tinta, essenziali per proteggersi dal freddo mentre consegnava i regali. Il capo chiave dell'outfit sono pero gli stivali: un paio di Manolo Blahnik in camoscio rosso con il tacco sottile e medio. Il loro prezzo? Sugli e-commerce di moda di lusso vengono venduti a 1.225 euro.