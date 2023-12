Kate Middleton distribuisce regali con George, Charlotte e Louis: indossa orecchini low cost da 10 euro La principessa del Galles ha portato i figli a fare volontariato all’associazione Baby Bank. Mentre indossava un look sobrio adatto al momento spiegava ai figli l’importanza di impegnarsi per gli altri.

Da sinistra: il principe Louis, Kate Middleton, il principe George e la principessa Charlotte in uno scatto di Will Warr (Instagram @willwarr)

Kate Middleton ha portato i figli a fare volontariato nella Baby Bank vicino casa. L'account Instagram ufficiale del principe e della principessa del Galles ha condiviso un tenero video che vede la futura regina accompagnata da George (10 anni), Charlotte (8 anni) e Louis (5 anni) sistemare scatole e scatoloni ripieni di libri e giocattoli. "Qui ci sono tante persone che rinunciano al loro tempo e ci sono tanti volontari che vengono a dare una mano. E quindi voi siete i volontari di questa sera", si sente dire dalla quarantunenne ai figli. La clip diffusa sui canali social ufficiali e su YouTube è stata girata dal fotografo Will Warr.

Kate Middleton con il principe George in uno scatto di Will Warr (Instagram: @willwarr)

Il volontariato dei Galles

Nel video si vede la principessa del Galles indossare un maglione color crema, girocollo di lana firmato Reiss, assieme ai suoi immancabili scarponcini marroni See by Chloé. A illuminarne il viso un paio di orecchini di Accesorize da 10 euro. Kate Middleton ha voluto che i figli facessero un'esperienza di volontariato in un ambito che a lei sta a molto a cuore, quello dell'infanzia.

Gli orecchini di Accessorize

I bambini hanno selezionato un assortimento di regali per bambini di età simile e poi hanno contribuito a organizzare e sistemare tutti gli oggetti donati.

Kate Middleton e la principessa Charlotte in uno scatto di Will Warr (@willwarr)

"È la seconda volta che la principessa del Galles viene a trovarci quest'anno, mi sembra la prima volta fosse aprile. Poi ha detto che le sarebbe piaciuto tornare e portare i bambini", ha raccontato una delle volontarie a Hello! Magazine.

Kate Middleton con il principe Louis in uno scatto di Will Warr (Instagram @willwarr)

"Erano davvero entusiasti di dare una mano. Sembra che a Charlotte piaccia molto organizzare le cose ed era molto felice di realizzare delle borse per bambini della sua età, ma anche per quelli più giovani. In particolare l'ho vista emozionata nel fare un pacchetto di vestiti per neonati". In un istante del video si vede Charlotte sistemare alcune tutine per neonati ed esclamare entusiasta: "Questo è gallese!", alla vista di un body decorato da draghi rossi.