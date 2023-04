Kate Middleton si ribella al dress code reale: in pubblico indossa le ballerine senza tacco Kate Middleton ha fatto visita all’associazione The Baby Bank a Windsor e ne ha approfittato per sfoggiare l’ennesimo look bon-ton. Il dettaglio che non poteva passare inosservato? Si è ribellata alle regole di dress code e ha rinunciato ai tacchi.

A cura di Valeria Paglionico

I Windsor sono tutti impegnati con i preparativi dell'incoronazione di re Carlo III, l'evento che si svolgerà a Westminster il prossimo 6 maggio che si preannuncia leggendario. Nonostante non tutti i dettagli siano ancora perfettamente definiti, è chiaro che "the show must go on" ed è per questo che l'agenda degli appuntamenti dei reali continua a essere fitta di eventi e incontri istituzionali che non c'entrano nulla con la cerimonia. Kate Middleton lo ha capito bene: qualche giorno fa ha fatto visita all'associazione The Baby Bank a Windsor e, oltre a parlare di maternità e dell'importanza di fare donazioni alle neomamme bisognose, ha anche rotto la tradizione con un dettaglio di stile originale.

La giacca riciclata di Kate Middleton

Qualche giorno fa Kate Middleton ha dimostrato per l'ennesima volta di essere molto attiva per la sua comunità: ha visitato a sorpresa The Baby Bank, associazione che si trova a Windsor nei pressi di Adelaide Cottage, la residenza in cui insieme alla famiglia si è trasferita stabilmente a partire dallo scorso settembre. Ha parlato del piccolo Louis che di recente ha compiuto 5 anni, ha ammirato le innumerevoli tutine donate per i bambini bisognosi e naturalmente si è distinta per eleganza con un look glamour e bon-ton. Ha abbinato un paio di pantaloni neri aderenti a un top total white a girocollo, completando il tutto con un blazer beige di Reiss "riciclato", un modello doppiopetto con dei tasconi laterali che ha però portato sbottonato.

Kate Middleton con la giacca Reiss

Kate Middleton dice addio ai tacchi

A fare la differenza nel look "da giorno" di Kate Middleton sono state le scarpe. Sarà perché voleva puntare sulla comodità a pochi giorni dall'incoronazione o perché semplicemente l'evento non lo richiedeva, ma la cosa certa è che ha rinunciato ai tacchi alti, ribellandosi alle regole di dress code imposte dall'etichetta reale. Questa volta la principessa ha scelto un paio di ballerine rasoterra, per la precisione un modello a punta in camoscio nero firmato Boden, la cui particolarità sta nella fibbia quadrata in pelle intrecciata sul davanti. Quanto costano? Sul sito ufficiale del brand vengono vendute a 160 euro. Insomma, Kate riesce a essere icona fashion anche quando stravolge il suo stile: in quanti la imiteranno nella primavera?

