Kate Middleton, principessa trendy con la gonna di pelle e gli stivali alti La principessa del Galles ha optato per un outfit sui toni del marrone, dal cappotto fino agli stivali.

A cura di Annachiara Gaggino

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Kate Middleton

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Kate Middleton ha scelto un una palette basata su un unico colore per la sua ultima apparizione pubblica. La principessa del Galles ha sfoggiato un look dai toni autunnali mentre aiutava i volontari a sistemare gli scaffali della Sebby's Corner Baby Bank, un'associazione che aiuta le famiglie con bambini in difficoltà economiche.

In occasione delle feste l'organizzazione realizza la "Grotta di Natale", un luogo dove i genitori hanno la possibilità di scegliere i regali per i propri figli. La principessa è molto impegnata sul fronte dei diritti dell'infanzia e ha gennaio ha lanciato una campagna, Shaping Us, proprio per sensibilizzare sull'importanza di questo periodo della vita di ogni bambino.

Kate Middleton

Il look marrone di di Kate Middleton

La principessa del Galles è arrivata sorridente all'incontro indossando cappotto cammello, tra le tendenze della stagione. Il soprabito scelto da Kate Middleton è caratterizzato da doppia chiusura, sia a bottoni che a vestaglia, è firmato Sportmax e viene 905 euro. Sotto il capospalla la futura regina ha scelto di indossare un look sui toni del marrone scuro abbinando un maglioncino in lana a collo alto e maniche lunghe a una gonna da 584 euro in pelle scamosciata svasata a lunghezza midi di Really Wild.

Leggi anche Kate Middleton incanta col maxi fiocco sul cappotto: perché si è vestita di rosso

Kate Middleton

La cintura in pelle nera con stampa a coccodrillo da 153 euro è firmata Ralph Lauren, mentre gli stivali alti portati sotto la gonna lunga, sono di Gianvito Rossi. Ad arricchire il look un paio di orecchino lowcost del marchio londinese Missoma Jewellery, un modello a cerchio con quarzo pendente dal valore di pari a 98 euro.