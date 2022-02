Kate Middleton con la giacca Principe di Galles: rilancia il trend del tailleur spezzato Kate Middleton ha fatto visita al Pact (Parents and Children Together) e ha ancora una volta dimostrato di essere un’icona fashion. La Duchessa ha rilanciato il tailleur spezzato, sfoggiando un look total black con una giacca Principe di Galles.

Kate Middleton continua a sorprendere i sudditi con le sue scelte di stile glamour e bon-ton, dando prova di non avere rivali quando si parla di moda. Nelle ultime ore è apparsa ancora una volta in pubblico senza il marito William, ha fatto visita al Pact (Parents and Children Together), un centro di supporto per famiglie nel quartiere di Southwark, e non ha esitato a giocare con dolcezza con i bambini presenti. Per l'occasione ha puntato su un look di classe e formale, non dimenticando di aggiungere un dettaglio chic che ha reso omaggio alla Royal Family di cui ormai è parte integrante.

Il blazer a quadri di Kate Middleton

Dopo essersi mostrata in pubblico con indosso una tuta sportiva, Kate Middleton è tornata ai suoi tanto amati look bon-ton dall'eleganza senza tempo. Per visitare il centro per famiglie a Southwark ha scelto il total black, abbinando un paio di pantaloni skinny alla caviglia di LK Bennet a un maglioncino in tinta di Boden, completando il tutto count paio di décolleté col tacco largo di Gianvito Rossi. A portare un tocco di originalità all'outfit, la giacca avvitata di Catherine Walker, un modello principe di Galles sui toni del grigio che ha reso omaggio al suocero Carlo (al quale il nome della stampa si ispira).

Kate Middleton col blazer Catherine Walker

Kate Middleton con gli orecchini di perle

Con il suo outfit Kate non ha solo reso omaggio alla Royal Family, ha anche rilanciato il tailleur spezzato, un vero e proprio must per tutte coloro che intendono essere chic ma con un tocco di originalità. Nel look della Duchessa non sono mancati i dettagli low-cost, a prova del fatto che vuole essere un'icona di stile "accessibile". Ha infatti sfoggiato un paio di orecchini di perle e una catenina con ciondolo di Astley Clarke, un brand noto per i suoi preziosi dai prezzi accessibili. Insomma, per l'ennesima volta la Middleton ha dimostrato di essere una donna assolutamente "normale", capace di mixare alla perfezione trend, capi griffati e accessori low-cost.

