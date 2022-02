Kate Middleton cambia stile: addio abiti bon-ton, ora segue il trend dei maglioni effetto vintage Kate Middleton torna in tv, il prossimo 13 febbraio sarà sulla BBC in un programma per bambini a leggere fiabe. Per l’occasione ha abbandonato i soliti abiti bon-ton, ha preferito uno stile più casual con un adorabile maglione maxi effetto vintage.

A cura di Valeria Paglionico

Kate Middleton rispetta in modo impeccabile l'etichetta reale ma, nonostante ciò, è riuscita lo stesso a rivoluzionare l'immagine tradizionale della principessa. A dispetto della maggior parte dei Royals che si mostrano in pubblico solo a eventi ufficiali, lei ha deciso di portare la monarchia anche in tv. Il prossimo 13 febbraio, dopo che in passato era già stata protagonista di alcuni programmi televisivi, tornerà alla BBC per partecipare a CBeebies Bedtime Story, una trasmissione per bambini in cui leggerà alcune fiabe ai piccoli spettatori. Per l'occasione abbandonerà i soliti abiti bon-ton e si mostrerà in un'inedita versione casual.

Kate Middleton indossa i jeans skinny low-cost

Come apparirà Kate Middleton in tv? In un'insolita versione casual. Niente più cappottini, abiti bon-ton, tacchi a spillo e pencil skirt, la Duchessa ha preferito abbinare un paio di jeans skinny di & Other Stories a un maxi maglione effetto vintage. Si tratta di un modello a collo alto firmato Holland Cooper, il fondo è color crema ma su maniche e petto ha delle decorazioni geometriche variopinte e tipicamente invernali. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale del brand viene venduto a 239 euro. La Middleton ha poi tenuto i capelli sciolti e ondulati, mettendo in risalto il nuovo colore della chioma.

Il maglione di Holland Cooper

La rivoluzione "televisiva" di Kate Middleton

Kate Middleton è una principessa rivoluzionaria ma la cosa particolare è che non lo dimostra con gesti estremi (come ad esempio fatto in passato da Meghan Markle). La moglie di William ha più volte dato prova del fatto che la monarchia britannica sta cambiando, il tutto senza scandali e mantenendo intatta la sua innata eleganza. La partecipazione a CBeebies Bedtime Story, ad esempio, è una vera e propria svolta: oltre a essersi "spogliata" dai soliti look bon-ton, la Duchessa è anche la prima Royal a leggere fiabe per bambini in diretta tv, prima di lei lo avevano fatto artisti del calibro di Tom Hardy ed Ed Sheeran. Il motivo per cui ha accettato l'invito? Dal 7 al 14 febbraio in Inghilterra si celebra la settimana della salute mentale dei bambini.