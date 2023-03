Kate e William, perché sono diventati virali con un vecchio video alle Bahamas Kate e William sono diventati virali su TikTok con un loro vecchio video postato da una utente, il motivo per cui è successo? La breve clip mostra la vera natura dei principi del Galles.

A cura di Valeria Paglionico

Il principe William e Kate Middleton sono tra i Royals più in vista di casa Windsor e non solo perché sono i diretti eredi al trono ora che Carlo è diventato re. Anche quando la regina Elisabetta II era in vita hanno sempre catalizzato su di loro l'attenzione dei media internazionali: sarà perché la loro storia d'amore è da fiaba o perché semplicemente comunicano serenità e affidabilità, ma la cosa certa è che sono diventati il simbolo della famiglia modello. Nell'autobiografia di Harry, Spare, però, nono sono stati descritti in modo idilliaco, anzi, sono stati definiti invidiosi, freddi e rancorosi. Oggi si torna a parlare di loro a causa di un video diventato virale: ecco per quale motivo le immagini dei principi del Galles stanno facendo il giro del web.

Il video diventato virale

Su TikTok sta letteralmente spopolando un video risalente a marzo 2022, nel quale William e Kate appaiono fianco a fianco mentre scherzano con fare tutt'altro che altezzoso. Erano in tour tra Bahamas, Belize e Giamaica per il Giubileo di Patino della regina e il loro obiettivo era risanare i rapporti tra la corona e le ex colonie. La clip, in particolare, mostra la coppia alle prese con gli assaggi delle prelibatezze culinarie del luogo, prima tra tutte la conch salad, un'insalata con carne dolce di Strombo, verdure tritare, peperoncino e succo di agrumi. Se da un lato William rifiutò l'offerta, Kate, meravigliosa in rosa, provò il piatto col sorriso sulle labbra dichiarando di essere "più avventurosa" del marito.

Kate e William alle Bahamas nel 2022

Come sono Kate e William nella vita "normale"

A caricare il video su TikTok è stata l'utente @l0velycatherine ma la cosa che nessuno si sarebbe mai aspettato è che avrebbe ottenuto oltre 200.000 visualizzazioni in pochi giorni. Il motivo per cui è accaduto? I principi del Galles sono ben diversi da come li ha descritti Harry: sono in perfetta sintonia, si divertono, sorridono e non esitano a giocare con i presenti. Addirittura in uno dei video paparazzati sono stati immortalati mano nella mano nella hall del loro hotel, cosa solitamente considerata assolutamente vietata per via delle regole dell'etichetta. Insomma, le nuove generazioni amano Kate e William e non sorprende che siano proprio loro i reali più amati della Gran Bretagna.