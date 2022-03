Kaia Gerber si prepara agli Oscar in paillettes: brilla con il look multicolor all’evento di gala Kaia Gerber è stata tra le protagoniste di un evento pre-Oscar, il Best Performances Party organizzato da W Magazine. Per l’occasione ha dato il meglio di lei in fatto di stile puntando tutto su un completo scintillante di paillettes multicolor.

A cura di Valeria Paglionico

Mancano pochissime ore alla cerimonia degli Oscar (che si terrà nella notte del 27 marzo a Hollywood) e Los Angeles è stata letteralmente invasa dalle star. Sono molti gli eventi organizzati nella città che anticipano la serata dell'anno più attesa del mondo del cinema e naturalmente le celebrities ne approfittano per sfidarsi a colpi di stile. Kaia Gerber, in particolare, ha preso parte al Best Performances Party di W Magazine al Gigi's Hollywood e per l'occasione ha dimostrato di non avere rivali quando si parla di bellezza e glamour: il suo scintillante look di paillettes multicolor è assolutamente da imitare durante le serate di gala.

Kaia Gerber è stilosa come mamma Cindy Crawford

Kaia Gerber, accompagnata dal fidanzato Austin Butler, è stata in assoluto la regina di stile del party pre-Oscar che si è tenuto a Los Angeles nelle ultime ore. La figlia di Cindy Crawford ha ereditato la passione per la moda proprio dalla mamma e, oltre a seguire le sue orme in passerella fin da adolescente, ha anche imparato tutto da lei in fatto di look, tanto da diventare una vera e propria icona a poco più di 20 anni. La scorsa sera per essere elegante e bon-ton ma allo stesso tempo glamour si è rivolta alla Maison Oscar de la Renta, che ha firmato per lei un outfit trendy all'insegna degli scintillii.

Chi ha firmato lo scintillante look multicolor di Kaia Gerber

Kaia Gerber ha sfoggiato un completo di paillettes multicolor della collezione Autunno/Inverno 2022 di Oscar de la Renta. Ha abbinato una pencil skirt aderente e a vita alta a un crop top con le spalline sottili, lasciando così il ventre in vista. Il tutto era effetto degradé, ovvero sfumato dal colore ore al verde smeraldo, passando per il rosa/fucsia. Per completare il tutto la figlia di Cindy ha scelto una micro clutch nera, l'ha coordinata a un paio di sandali total black col tacco alto e dei cinturini alla schiava intorno alla caviglia. Per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti e ondulati, aggiungendo così un tocco sbarazzino alla sua immagine. Per la sua prossima apparizione pubblica riuscirà a fare ancora di meglio?