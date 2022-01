Kaia Gerber brilla con il look di paillettes: sul red carpet segue il trend del maxi colletto Kaia Gerber ha partecipato all’ennesimo evento mondano che si è tenuto a Los Angeles e per l’occasione ha puntato su uno scintillante look di paillettes. L’abito nero con il maxi colletto è riuscito a esaltare al massimo la sua innata eleganza da diva.

A cura di Valeria Paglionico

Kaia Gerber non può essere più considerata solo la figlia di Cindy Crawford, è una modella di successo che ha dimostrato di avere talento da vendere al di là del suo cognome famoso. Ha debuttato in passerella quando era ancora minorenne e ad oggi è super richiesta in ogni parte del mondo. Somiglia in modo impressionante alla mamma, anche se a contraddistinguerla non è solo la bellezza mozzafiato ma anche uno stile trendy e glamour. Di recente ha dato l'ennesima prova di essere un'icona fashion, presentandosi sul red carpet in una versione scintillante.

L'abito di paillettes di Kaia Gerber

Ieri sera a Los Angeles si è tenuto l'Art Show Opening Party, uno degli eventi americani più glamour e mondani del momento, e ad attirare tutti i riflettori su di sé è stata Kaia Gerber. Come da tradizione, si è presentata sul red carpet con un look all'ultima moda, anche se ha preferito non osare con dettagli sensuali e trasparenze. Ha indossato un abito alla caviglia in total paillettes firmato Celine, uno scintillante modello in nero, con le maniche lunghe, le spalline imbottite e dei bottoni gold sul davanti. Ad arricchire il profondo scollo a V, un maxi colletto bianco in stile Peter Pan coordinato ai polsini.

Kaia Gerber in Celine

Kaia Gerber punta sull'acconciatura da diva

Per completare il tutto la figlia della Crawford ha scelto un paio di sandali incrociati con un vertiginoso tacco a spillo e degli eleganti orecchini pendenti. Per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti, leggermente ondulati e con la fila molto laterale, dettaglio che ha aggiunto un tocco da diva all'intero outfit dal mood retrò. Insomma, Kaia non ha nulla da invidiare a mamma Cindy: è meravigliosa, affascinante, stilosa e ha tutte le carte in regola per prendere ufficialmente il suo posto nel mondo della moda.