Harry Styles, dalle paillettes multicolor alla salopette a cuori: i look per il Love on Tour Harry Styles è tra i grandi protagonisti dell’estate 2022 con il suo Love on Tour. In ogni tappa ha dimostrato di essere un’icona di stile libra e glamour, sorprendendo il pubblico tra paillettes multicolor e salopette con i cuori: ecco tutti i look per i concerti europei.

Harry Styles è tra gli indiscussi protagonisti dell'estate 2022: è alle prese con il Love on Tour, la serie di concerti estivi che sta tenendo in tutta Europa, e durante ogni tappa riesce a far parlare di sé tra originali trovate e talento senza limiti. Lo scorso 26 luglio è arrivato anche in Italia, per la precisione a Torino e a Bologna, e sul palco ha lasciato tutti senza parole parlando e cantando in italiano sulle note di Se telefonando. Negli ultimi anni è diventato una vera e propria icona fashion oltre che un cantante di successo e non sorprende che a rendere i suoi show ancora più spettacolari siano stati proprio i suoi look glamour e genderless: ecco chi ha firmato i completi e le tutine che sta sfoggiando dall'inizio del tour.

I look colorati e genderless di Harry Styles

Per il Love on Tour Harry Styles si è affidato ancora una volta all'audacia di Alessandro Michele, il direttore creativo di Gucci con il quale collabora ormai da anni, colui che è riuscito a trasformarlo in una vera e propria icona genderless. Sotto consiglio dello stylist Harry Lambert ha dato vita a un guardaroba originale, colorato e glamour fatto di pantaloni a zampa variopinti, salopette con i cuori, boa total pink e completi custom made con body e pantaloni ricamati in paillettes multicolor con motivo a righe. Per completare gli outfit ha alternato in modo impeccabile stivali col tacco e sneakers Gazzelle della collezione adidas x Gucci. Insomma, il cantante ha saputo dare voce anche con gli abiti all'atmosfera libera e inclusiva che ha contraddistinto tutte le tappe del suoi tour.

Harry Styles in Gucci

Harry Styles è icona libera

Harry Styles non si limita a indossare jumpsuit e pantaloni a zampa per aggiudicarsi il titolo di icona genderless, durante il Love on Tour ha dimostrato di essere un artista libero che, oltre a ribellarsi alle convenzioni in fatto di stile, vuole anche trasformare i suoi concerti in un vero e proprio "regalo" dedicato ai fan.

Harry Styles al concerto di Bologna

Sul palco ha "ospitato" proposte di matrimonio, ha aiutato alcuni membri del pubblico a fare coming out (con tanto di bandiera arcobaleno), si è trasformato in un vero e proprio attivista: insomma, i suoi concerti sono diventati l'antidoto perfetto per liberarsi dal peso del mondo almeno per qualche ora.