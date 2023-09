Kaia Gerber conquista il red carpet col look scintillante dalla maxi scollatura irregolare Un vestito che scende morbido, la scollatura irregolare e l’aria di chi è abituata a stare sotto i riflettori. Kaia Gerber è una fan dei look con paillettes.

Kaia Gerber all’evento dei Soho Music Awards

È una delle nepobaby (con il termine si indicano i figli o le figlie di personaggi famosi) più richiesta nel mondo della moda, da Fendi a Prada tutti vogliono Kaia Gerber. Buon sangue non mente: è figlia della famosissima Cindy Crawford e a soli 10 anni ha debuttato per la linea Young di Versace. Madre e figlia, oltre ad essere molto legate, sono due gocce d'acqua ed entrambe condividono uno spiccato senso per lo stile. Anche in occasione dei Soho House Awards, a New York, la modella Kaia Gerber ha dato prova di avere buon gusto.

Il look metallico di Kaia Gerber

La modella ai Soho House Awards, Kaia ha sfoggiato un abito grigio metallizzato dalla scollatura irregolare. Un vestito che potrebbe passare come abito da cocktail e che scende morbido fino alle décolleté nere. Ha poi impreziosito il look con due lunghe collane dai ciondoli vistosi. Non è la prima volta che la modella sceglie un look del genere. Per l'after party degli Oscar 2023, al fianco del fidanzato Austin Butler, aveva indossato un maxi dress metallico firmato Celine.

Kaia Gerber in un look grigio metallizzato

Lo stile di Kaia Gerber

Per Gerber è il terzo anno come volto di Celine e in un'intervista a Repubblica ha raccontato di avere un legame forte sia con il brand che con il direttore creativo Hedi Slimane, tanto da definirlo un amico. Kaia ha spiegato che quando posa o sfila si diverte nel mischiare anime diverse: da Jane Birkin a Jane Fonda.

Kaia Gerber all’evento dei Soho House Awards

Kaia Gerber, in passato, era una grande fan dei capelli corti o a caschetto ma recentemente ha optato per i tagli lunghi. Stavolta ai Soho House Awards ha lasciato che le lunghe onde scendessero morbide sulla schiena scoperta. Il viso così simile a mamma Cindy, invece, è stato valorizzato grazie a un make up dai colori caldi: ombretto marrone e labbra di un gloss rosa scuro.