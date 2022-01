Kabir Bedi, le foto ieri e oggi: com’è cambiato l’attore da Sandokan al GF Vip 6 Kabir Bedi è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 6, è il primo a entrare nella casa nel 2022. In quanti ricordano i suoi esordi in tv nei panni di Sandokan? Ecco com’è cambiato l’attore indiano dal debutto a oggi.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Kabir Bedi è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 6. Il reality continuerà fino a metà marzo e, considerando il fatto che alcuni vipponi hanno messo fine alla loro esperienza non appena saputo del prolungamento, la produzione sta facendo entrare in casa nuovi inquilini più o meno noti. L'attore indiano (ormai naturalizzato italiano) è un vero e proprio mito della tv del nostro paese, ha raggiunto il successo sul finire degli anni '70 nei panni di Sandokan e da allora la sua carriera è stata in continua ascesa. Ha avuto quattro mogli, Protima Bedi, dalla quale ha avuto due figli, Susan Humphreys, da cui ha avuto il figlio Adam, Nikki Vijaykar e Parveen Dusanj, con la quale ancora oggi sta insieme. In quanti hanno visto com'è diventato oggi? Ecco le foto che mostrano la trasformazione.

La trasformazione dagli esordi a oggi

Oggi Kabir Bedi ha 75 anni e, sebbene siano decenni che non interpreta Sandokan, la sua fama è rimasta ancorata a quel personaggio leggendario. Col passare degli anni, però, il suo aspetto è cambiato non poco. Ha detto addio ai capelli lunghi e alla barba selvaggia, oggi porta la chioma corta e leggermente brizzolata, il pizzetto e gli occhiali da vista.

Kabir Bedi nei panni di Sandokan

Complice l'avanzare dell'età, ha qualche ruga che gli segna il viso, anche se non ha perso lo sguardo magnetico che da sempre lo contraddistingue. Certo, ha detto addio al mood da bello e dannato ma ha conservato invariato l'innato fascino. Al GF Vip 6 apparirà ancora più trasformato?

Leggi anche La trasformazione di Laura Freddi

Kabir Bedi negli anni ’90

Kabir Bedi, il successo nei panni di Sandokan

Kabir Bedi è nato a Lahore, nel Punjab pakistano, nel 1946 e fin da giovanissimo ha mostrato una enorme passione per il mondo dello spettacolo, tanto da essere diventato protagonista di alcuni film di Bollywood negli anni '60. La svolta arriva però nel 1976, quando aveva poco più di 30 anni e il regista italiano Sergio Sollima lo scelse come protagonista di alcuni film dedicati a Sandokan, il pirata malese creato dallo scrittore veronese Emilio Salgari.

Kabir Bedi nel 2016

Abiti tipici, stivali di pelle, turbanti, capelli lunghi, barba lunga e sguardo magnetico: in pochi anni Kabir è diventato l'impersonificazione di Sandokan, nonché un'indiscussa icona di bellezza a livello internazionale.