Joan Thiele a Sanremo con la borsa cinepresa, l'accessorio costa più di 20mila euro Joan Thiele è una delle 29 concorrenti del Festival di Sanremo 2025. Arrivata in riviera, la cantante ha sfoggiato un completo workwear abbinata a una clutch a forma di cinepresa esclusiva.

A cura di Arianna Colzi

Per Joan Thiele sta per cominciare una settimana davvero speciale. La cantante, all'anagrafe Alessandra Joan Thiele, è alla sua prima partecipazione al Festival. Con Eco, brano prodotto da Mace, che ha prodotto anche Cinema e Futuro Wow, due delle sue canzoni più celebri, Thiele si prepara a farsi conoscere dal grande pubblico, anche se lei stessa ha detto di non sentirsi pronta alla grande esposizione. Il talento puro dell'artista nata a Desenzano Del Garda è noto da anni nel mondo della musica italiana: Thiele, infatti, ha vinto il David di Donatello per la Migliore canzone originale nel 2023 con Proiettili (Ti Mangio il Cuore), cantata insieme a Elodie e parte della colonna sonora del film omonimo di Pippo Mezzapesa. Per il primo party a Sanremo, Joan Thiele ha sfoggiato un completo blu a quadri in stile workwear. Su Instagram, però, la cantante ha mostrato soprattutto la sua borsa super originale.

Joan Thiele a Sanremo con la borsa cinepresa

Come aveva raccontato in anteprima Fanpage.it, Joan Thiele vestirà Chanel sul palco dell'Ariston. Un brand in controtendenza con lo stile che abbiamo visto sfoggiare all'artista fino a oggi, più urban e contemporaneo rispetto all'estetica bon ton e classica di Chanel. Non solo, si tratta di una Maison che raramente ha firmato abiti per il Festival della Canzone Italiana.

Thiele, però, aveva fornito un piccolo spoiler durante Sarà Sanremo, a dicembre, quando aveva sfoggiato un completo in pelle firmato proprio Chanel. Per questa prima serata in riviera, la cantante ha sfoggiato un completo a quadri con bottoni gioiello: un mix perfetto tra lo stile utility wear e quello bon ton della Maison francese.

A stupire tutti, però, è stata la borsa a forma di cinepresa firmata Chanel anche questa. La borsa rispecchia la passione per il mondo del cinema di Thiele, influenza che è riscontrabile anche nei suoi testi, come dimostrano i brani Cinema e Taxi Driver.

La clutch fa parte della collezione Métiers d’art Paris Rome 2016 disegnata da Karl Lagerfeld. La sfilata si è tenuta nel novembre 2015 negli studi di Cinecittà a Roma: tra i capi presentati tanti erano i riferimenti al cinema e alla cinematografia, inclusa questa clutch modello Buonasera Film Projector Minaudière. Messa sul mercato in edizione limitata, la forma della borsa è quella di una vecchia cinepresa di inizio Novecento, realizzata in plexiglass, ottone e metallo satinato bianco, con un tocco di strass e cristalli a creare l'effetto di un obiettivo.

Essendo un accessorio davvero esclusivo, la borsa si può acquistare solo online su qualche e-commerce second hand di lusso. Il prezzo si aggira intorno ai 25mila euro sui principali siti web in cui viene venduta.

