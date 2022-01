Jennifer Lopez è glamour anche quando si allena: usa una borraccia tempestata di cristalli Jennifer Lopez è una diva indiscussa e ne dà prova anche durante i suoi workout. Non ha paura di mostrarsi in versione sportiva e naturale sui social ma, se c’è una cosa a cui non riesce propria a rinunciare, quella è il lusso. Avete visto la borraccia scintillante e personalizzata che usa mentre si allena?

A cura di Valeria Paglionico

Jennifer Lopez sta vivendo un periodo particolarmente felice sia dal punto di vista sentimentale che professionale: è tornata con il suo ex storico Ben Affleck (dal quale non riesce a separarsi neppure per un istante), presto sarà al cinema con il film Marry Me e, come se non bastasse, si vocifera anche di una sua possibile partecipazione al Festival di Sanremo. Nell'attesa che la notizia venga confermata o smentita dagli addetti ai lavori, la popstar continua a documentare tranquillamente la sua quotidianità sui social. In quanti hanno notato che non riesce a rinunciare al lusso neppure mentre si allena?

La borraccia personalizzata di J.Lo

J.Lo non ha mai nascosto la passione per tutto ciò che è glamour e ma è nelle ultime ore che ha lasciato emergere al massimo il suo animo da diva. Spesso si è immortalata alle prese con gli allenamenti che le permettono di vantare una silhouette mozzafiato a più di 50 anni, non esitando a rivelare dei look acqua e sapone con viso struccato e capelli al naturale. Questa volta a far discutere non sono state tanto la chioma senza extension o l'assenza del make-up, quanto piuttosto la borraccia usata durante il workout. Si tratta di una maxi bibitone tempestato di cristalli scintillanti e colorati, personalizzato con una maxi scritto J.Lo.

Tazze e borracce di cristalli, il nuovo oggetto del desiderio delle star

La borraccia scintillante di Jennifer Lopez è introvabile sul web, dunque non si esclude che si tratti di un modello personalizzato appositamente per lei dal brand di drink energizzanti Body Armor (il cui logo compare in primo piano sull'accessorio). La cosa certa è che la popstar non è stata la prima ad aver sfoggiato una chicca simile, già diverse star aveva mostrato con orgoglio sui social delle tazze tanto glamour. È il caso di Elodie, che ne aveva tenuta tra le mani una firmata Versace, e di Fedez, che addirittura l'aveva usata in una scena di The Ferragnez: la serie (l'accessorio era sempre della collezione di Donatella Versace). Insomma, pare proprio che la borraccia di cristalli sia il nuovo "oggetto del desiderio" delle celebrities: in quanti aggiungeranno un tocco tanto lussuoso e scintillante ai loro allenamenti?