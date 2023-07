Jennifer Lopez con un anello da oltre 200 mila euro: il significato della pantera di diamanti Il look di JLo, sfoggiato peri festeggiamenti del primo anniversario di matrimonio con Ben Affleck, nasconde un dettaglio preziosissimo.

I gioielli sono la passione di Jennifer Lopez, che ama impreziosire i look glamour che l'hanno resa un'icona di stile con creazioni scintillanti e vistose. Non poteva passare inosservato l'enorme anello che aveva al dito pochi giorni fa, quando è stata paparazzata in compagnia di Ben Affleck. I due sposini hanno festeggiato insieme il loro primo anniversario di matrimonio.

I look di JLo nel giorno dell'anniversario

Il 16 luglio J-Lo e Ben Affleck hanno celebrato il primo anniversario di matrimonio. Per la coppia quella data è importantissima, perché segna l'inizio della loro vita insieme, nel segno del ‘per sempre'. I due hanno fatto le cose in grande, l'estate scorsa. Prima si sono detti sì in gran segreto con una cerimonia tenuta nella contea di Clark, nel Nevada. Poi sono partiti per una romantica luna di miele a Parigi.

JLo nel giorno dell’anniversario con Ben Affleck

Al rientro, hanno festeggiato con le persone care e hanno organizzato un party nella mega villa in Georgia, di proprietà dell'attore. La sposa ha indossato in tutto ben tre abiti, uno più spettacolare dell'altro. A distanza di 12 mesi la pop star e l'attore hanno dunque festeggiato il loro amore e lo hanno fatto prima con il resto della famiglia e poi soli soletti. Marito e moglie si sono concessi un pranzo coi loro figli, per poi proseguire la serata con un appuntamento romantico. Hanno cenato al ristorante Giorgio Baldi di Santa Monica.

JLo ai Grammy 2011 in Emilio Pucci, gioielli Cartier

Per l'occasione, la cantante ha indossato un minidress color avorio tempestato di pizzo, ricami floreali e cristalli: è una creazione di Valentino, che ha mostrato anche in alcune selfie condivisi sui social, con fan e follower. In altre foto condivise in rete, è possibile notare un dettaglio dell'outfit: il preziosissimo anello al dito di Jennifer Lopez. Sembrerebbe essere lo stesso già sfoggiato ai Grammy Awards del 2011.

Quanto costa l'anello di J-Lo e cosa simboleggia

L'anello in questione è il Panthère de Cartier. È la riproduzione della testa di una pantera, l'icona di vecchia data del noto brand di Alta Gioielleria. Il gioiello presenta ben 695 diamanti taglio brillante e due smeraldi (gli occhi). È realizzato in oro bianco mentre le 28 macchie della pantera e il naso sono in onice.

È un emblema del marchio da decenni. La pantera incarna un'idea di femminilità associata a mistero, libertà, raffinatezza, fascino, eleganza; una donna indomabile e fiera, intraprendente e ammaliante. Il felino fa parte della storia di Cartier, in particolare delle sue creazioni più pregiate. L'anello al dito di JLo ne è un esempio: sul sito ufficiale costa 225 mila euro.