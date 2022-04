Jennifer Grey ieri e oggi: com’è cambiata la Baby di Dirty Dancing Ricordate la Baby di Dirty Dancing, alias Jennifer Grey? Sono passati decenni da quando ha raggiunto il successo con il film cult e il suo aspetto è cambiato molto: ecco le foto che mostrano la trasformazione.

A cura di Valeria Paglionico

Ricordate Jennifer Grey, l'attrice che ha interpretato Baby in Dirty Dancing? Con i suoi "balli proibiti" al fianco di Johnny, alias Patrick Swayze, ha fatto sognare intere generazioni e, nonostante siano passati decenni dal successo del film, continua a essere una delle dive più amate di Hollywood. L'avanzare dell'età, però, ha modificato non poco il suo aspetto e, complice anche un intervento di rinoplastica, ad oggi sembra essere una persona diversa rispetto agli esordi: ecco le foto che mostrano la trasformazione della protagonista della pellicola degli anni '80 diventata un vero e proprio cult.

La trasformazione di Jennifer Grey da Dirty Dancing a oggi

Era il 1987 quando Jennifer Grey ha raggiunto il successo internazionale con il personaggio di Baby nel film Dirty Dancing, all'epoca aveva 27 anni e col suo caschetto riccio e i suoi outfit sportivi e glamour è riuscita a passare alla storia. Col passare degli anni il suo aspetto è cambiato molto e non solo perché è semplicemente cresciuta.

Jennifer Grey in Dirty Dancing

Ha rivoluzionato taglio e colore di capelli, ha detto addio agli abiti dallo stile teen di Baby, lasciando spazio a qualcosa di più bon-ton ed elegante, e soprattutto si è rifatta il naso. Oggi ha 62 anni e, confrontando gli scatti di ieri e oggi, la trasformazione è decisamente evidente.

Jennifer Grey negli anni ’80

Jennifer Grey si è rifatta il naso

La Baby di Dirty Dancing non ha mai nascosto di essersi servita della chirurgia plastica: si è sottoposta a un intervento di rinoplastica, così da eliminare la piccola imperfezione al naso. Il ritocco, però, le ha provocato delle gravi conseguenze psicologiche di cui ha parlato apertamente di recente.

Jennifer Grey dopo la rinoplastica nel 1998

Al settimanale People l'attrice ha raccontato della prima volta che era uscita in pubblico dopo l'operazione, si trattava di un red carpet internazionale ma la cosa assurda è che Michael Douglas non la riconobbe, tanto che addirittura non la salutò. Le sue parole sono state: "Mi sembrava di essere completamente invisibile, da un giorno all'altro. Agli occhi del mondo non ero più la stessa. Ero molto arrabbiata con mia madre per avermi sempre detto che dovevo rifarmi il naso". Il ritocco al naso, inoltre, ha avuto degli effetti negativi anche sulla carriera, visto che da qual momento in poi ha avuto difficoltà a trovare parti in film di successo.