Mahmood ieri e oggi: com’è cambiato il cantante dagli esordi a Sanremo 2022 Mahmood è tra i Big della 72esima edizione del Festival di Sanremo, al quale partecipa in coppia con Blanco con il brano “Brividi”. Sebbene sia giovanissimo, è cambiato molto dagli esordi a oggi: ecco le foto che mostrano la trasformazione del cantante.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Mahmood, pseudonimo di Alessandro Mahmoud, è tra i Big dell'edizione 2022 del Festival di Sanremo, al quale partecipa in coppia con Blanco con il brano Brividi. Non è la sua prima volta sul palco dell'Ariston: dopo aver preso parte per due volte a Sanremo Giovani, nel 2019 ha trionfato tra i Big con il pezzo Soldi, aggiudicandosi il primo posto "a sorpresa". Oggi ha 29 anni ed è una star internazionale ma in quanti lo ricordano agli esordi? Sebbene sia giovanissimo, il suo aspetto è il suo stile sono molto cambiati col passare del tempo: ecco le foto che mostrano la trasformazione del cantante di origini egiziane dal debutto a oggi.

Mahmood, la trasformazione da X-Factor a Soldi

Mahmood è nato a Milano nel 1992 da madre sarda e padre egiziano, ha 29 anni ma, nonostante la giovane età, è già una star della musica. Ha studiato canto fin da piccolo e, dopo aver partecipato prima a X-Factor e poi a Sanremo Giovani, è riuscito a raggiungere il successo nel 2019 vincendo il Festival con la canzone Soldi. Com'è cambiato col passare del tempo? Fatta eccezione per il taglio di capelli e per la barba portata più o meno incolta, è rimasto praticamente identico dal punto di vista estetico. Certo, fino a qualche anno fa vantava un aspetto meno maturo, ma la leggera trasformazione sarebbe legata esclusivamente alla crescita.

Mahmood nel 2018

L'evoluzione di stile di Mahmood

A essere cambiato in modo drastico col passare del tempo è stato soprattutto lo stile di Mahmood. Agli esordi puntava tutto su abiti over e casual, mentre quando è stato per la prima volta tra i Big del Festival ha aggiunto un tocco originale ai suoi look con camicie colorate dal mood vintage e pantaloni oversize.

Leggi anche Chi è Susanna Biondo, la moglie di Fiorello che lavora nel cinema

Mahmood vince Sanremo nel 2019

Nel momento in cui ha raggiunto il successo nazionale dopo la vittoria sanremese, il cantante ha cominciato a osare con capi genderless e glamour, dalle maxi gonne agli anfibi con la zeppa, rivoluzionando anche gli hair look. In più di un'occasione ha detto addio ai capelli nero corvino, il suo colore naturale, sfoggiando delle originalissime chiome bicolor con sfumature platino, rosse o arancioni. Al Festival sorprenderà ancora una volta il pubblico con il suo stile moderno e cool?