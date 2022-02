L’albergo di Dirty Dancing esiste davvero: dove si trova e quanto costa una notte dell’hotel del film Il villaggio turistico che fa da sfondo al film Dirty Dancing esiste davvero. Scopriamo dove si trova l’iconica struttura e quanto costa una vacanza come quella di Baby di Dirty Dancing.

A cura di Clara Salzano

L’hotel di Dirty Dancing si chiama Mountain Lake Lodge

Dirty Dancing è sicuramente un film cult del cinema internazionale. È epica la scena del ballo tra Patrick Swayze e Jennifer Grey e intere generazioni sono cresciute sognano una storia d'amore estiva come quella nata tra Johnny e Baby. Il villaggio turistico che fa da sfondo alla storia e dove la famiglia di Baby trascorre le vacanze nel film si chiama Catskill Mountains ma nella realtà esiste davvero e si chiama Mountain Lake Lodge. Scopriamo dove si trova l'iconica struttura e quanto costa un soggiorno nel villaggio turistico di Dirty Dancing.

La famosa scena del ballo di Dirty Dancing

Dove si trova il villaggio turistico di Dirty Dancing

Trascorrere una vacanza com Baby di Dirty Dancing non è una cosa così impossibile come si crede. Non bisogna essere un famoso attore di film per poter infatti danzare nella sala del famoso ballo tra Patrick Swayze e Jennifer Grey. Il villaggio turistico di Dirty Dancing esiste e ha mantenuto tutte le caratteristiche originarie della scenografia del film. Si chiama Mountain Lake Lodge e oggi è anche una famosa location per matrimoni.

Il villaggio turistico di Dirty Dancing nella realtà

Il Mountain Lake Lodge sorge nel mezzo di una riserva naturale di 2.600 acri e nelle tranquille e romantiche Blue Ridge Mountains della Virginia. Il villaggio per famiglie in cerca di avventure nella natura è stato costruito al 1751. All'inizio del 1800, la tenuta era una tappa lungo la strada delle diligenze pubbliche e offriva alloggio ai passeggeri. Mountain Lake divenne una località turistica a metà del 1800 e molte delle cabine originali sono identiche ancora oggi. La notorietà è arrivata poi dopo il film "Dirty Dancing" e oggi il villaggio accoglie ancora i vacanzieri nelle sue cabine rustiche e i cottage accoglienti.

Leggi anche Hotel GSH, il primo albergo climatico al mondo

Una scena tratta dal film Dirty Dancing ambientato al Mountain Lake Lodge

Quanto costa una notte al Mountain Lake Lodge

Soggiornare al Mountain Lake Lodge è come fare capolino nel film Dirty Dancing. Il villaggio delle riprese oggi conserva tutto il fascino che aveva su schermo. Si possono addirittura prendere lezioni di ballo al Mountain Lake Lodge, proprio come Baby in Dirty Dancing. La struttura offre differenti tipologie di alloggio che variano dai 150 ai 379 dollari a notte. Per un soggiorno di una settimana come quella trascorsa da Baby di Dirty Dancing in un cottage del Mountain Lake Lodge costa circa 2653 dollari a coppia.