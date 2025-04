Jasmine Carrisi da piccola: la trasformazione della figlia di Al Bano e Loredana Lecciso

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Jasmine Carrisi è una delle grandi protagoniste di The Couple, il nuovo reality di Canale 5 presentato da Ilary Blasi al quale partecipa con Pierangelo Greco, il make-up artist con cui ha frequentato il liceo classico da ragazzina. I due sono stati fidanzati in passato ma ora sono diventati grandi amici e hanno pensato bene di prendere parte al programma fianco a fianco nella speranza di vincere l'ambito montepremi. Per la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso non si tratta della prima esperienza televisiva, anzi, da anni ha la passione per i riflettori, tanto da essere considerata un'icona di bellezza contemporanea. In quanti, però, hanno mai visto una sua foto da piccola, quando non avrebbe mai immaginato di raggiungere la notorietà?

La foto di Jasmine Carrisi da bambina

Oggi Jasmine Carrisi ha 23 anni e da tempo appare spesso in tv tra interviste e ospitate speciali. Siamo abituati a vederla bellissima e glamour sui palcoscenici più ambiti ma com'era da piccolissima? Basta spulciare il suo profilo social per scoprirlo.

Jasmine Carrisi col fratello Albano Jr.

Non di rado, infatti, riapre i vecchi album dei ricordi, condividendo le foto dell'infanzia a Cellino San Marco con i followers. In una di queste, al motto di "Spavalda dal giorno 1", si è mostrata da bambina con indosso una magliettina bianca di Winnie the Pooh, una giacca di jeans super trendy e sulla testa le orecchie azzurre dell'asinello Ih-Oh. Aveva i capelli biondi corti e mossi, la bocca carnosa e gli occhi azzurri e vispi che ancora oggi la contraddistinguono.

Jasmine Carrisi da piccola

Cosa si è rifatta Jasmine Carrisi

Crescendo Jasmine Carrisi è cambiata molto ma non ha perso la bellezza che a quanto pare la caratterizza fin da piccolissima. Sebbene in molti l'abbiano accusata di aver esagerato con i ritocchi estetici, lei ha dichiarato con orgoglio di aver semplicemente fatto un filler alle labbra ma di aver lasciato tutto il resto naturale (anche gli zigomi e il naso che ha ereditato da mamma Loredana).

Jasmine Carrisi da ragazzina

Per il resto si serve solo di ciglia finte, extension e make-up per rendere più sofisticati i suoi beauty look. Insomma, la figlia di Al Bano è una comune rappresentante della Gen Z che ama prendersi cura della sua immagine come una vera e propria star.