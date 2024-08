video suggerito

Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo in vacanza: il significato della collana Chiama Angeli La coppia è in vacanza a Ponza. La figlia di Heather Parisi indossa la tradizionale collana che si regala alle donne in dolce attesa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Jacqueline Luna Di Giacomo

Ultimo è in vacanza con la fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo. Per loro è un'estate speciale, perché si stanno preparando ad allargare la famiglia. La figlia di Heater Parisi, infatti, è incinta e lo ha comunicato in grande stile: è salita sul palco, durante il concerto del cantante allo Stadio Olimpico di Roma mostrando per la prima volta il pancione. La coppia è stata sommersa di auguri da parte di amici e fan. Meno partecipe a questa gioia la madre di lei, che pare non abbia fatto nemmeno una telefonata. Il loro legame è in crisi già da diversi anni. La 24enne ha condiviso sui social alcuni scatti delle vacanze che la ritraggono, come ha scritto lei stessa ironicamente: "Con la panza a Ponza".

Cosa è il Chiama Angeli

Nelle foto scattate a Ponza, la fidanzata di Ultimo indossa un costume intero verde con intrecci sulla schiena. Spicca, sul pancione, un accessorio molto in voga tra le donne in dolce attesa. Si tratta della collanina Chiama Angeli, un gioiello che si indossa durante i mesi della gravidanza per solidificare ancora di più il rapporto tra la madre e il bimbo che porta in grembo. La collanina, infatti, è lunga: il ciondolo di forma sferica deve poggiare proprio sulla pancia.

All'interno c'è uno xilofono che, a contatto con la pancia, produce un tintinnio dolce e melodioso: per il nascituro è una coccola a tempo di musica, come una ninna nanna. Permette al piccolo non solo di sentire la presenza della mamma, ma anche di distinguere la differenza tra il giorno e la notte. Il ciondolo viene solitamente regalato e si inizia a indossare intorno alla sesta settimana, quando l'udito del bambino inizia a svilupparsi. Intorno alla 23esima settimana, invece, sembra che inizia a sentire i rumori esterni alla pancia materna.

Perché si chiama bola messicana

Si chiama bola (sfera) messicana perché la leggenda risalirebbe addirittura ai Maya. Il gioiello era noto come Llamador de Angeles e veniva regalato alle donne in gravidanza, come buon auspicio e per trasmettere energia positiva al bambino. Il ciondolo veniva poi trasmesso di madre in figlio, per continuare la tradizione e la protezione. Nella religione cattolica, invece, il gioiello è più legato agli angeli custodi: il tintinnio sarebbe in grado di richiamare l'attenzione dell’angelo custode responsabile di accudire madre e bebè nei nove mesi di gestazione.