Ivanka Trump con l'abito ispirato a Audrey Hepburn: il figlio dell'attrice non gradisce l'omaggio Ivanka Trump al ballo dell'Inauguration Day ha sfoggiato un look ispirato a Audrey Hepburn. Il figlio dell'attrice, però, ha preso le distanze da questa scelta.

A cura di Giusy Dente

Ivanka Trump al Liberty Inaugural Ball

L'Inauguration Day ha ufficializzato l'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca. La storica giornata si è chiusa come di tradizione col ballo presidenziale, a cui erano presenti anche la moglie e la figlia del 47esimo Presidente degli Stati Uniti d'America. Melania Trump ha catturato gli sguardi con un abito da sera black&white: stessi colori anche per Ivanka Trump. Dopo il look bon ton color verde bosco, ispirato a quello delle royal lady inglesi, la figlia del Presidente ha scelto un vestito da vera principessa. L'outfit era ispirato a quello di una famosissima attrice in un altrettanto indimenticabile film.

Il look black&white di Ivanka Trump

Ivanka Trump per la serata di gala ha scelto di indossare una rivisitazione dell'iconico abito Givenchy di Audrey Hepburn, disegnato appositamente per lei nel 1954 da Hubert de Givenchy. È quello che si vede nel film Sabrina. È un vestito strapless bianco, stretto in vita da una fascia, con dettagli floreali neri e gonna asimmetrica dall'orlo arricciato. La figlia del Presidente ha aggiunto un paio di guanti neri alti fino ai gomiti (quelli del film erano invece bianchi) e una preziosa collana di diamanti Leviev, messa ancora più in risalto dall'acconciatura, uno chignon sofisticato che ha dato il perfetto tocco di eleganza al tutto.

Ivanka Trump in Givenchy

Il figlio dell'attrice, intervistato da DailyMail, ha commentato la scelta di Ivanka Trump, prendendone in qualche modo le distanze e facendo capire di non aver molto apprezzato l'omaggio. Dalle sue parole traspare il disappunto, per l'accostamento tra sua madre e la figlia del Presidente, due donne così diverse. Sean Hepburn Ferrer è il figlio maggiore di Audrey Hepburn, nato nel 1960 durante il matrimonio col primo marito, Mel Ferrer. Ha lavorato nell'industria cinematografica per decenni e oggi continua a onorare l'eredità della madre, contribuendo a tenerne vivo il ricordo. Ha detto:

Non c'è da stupirsi che, crescendo in una famiglia in cui nostra madre era un nome familiare, abbia scelto di trarre ispirazione da lei, di ricercare la massima eleganza e il massimo riferimento di classe, per un'occasione come questa.

Audrey Hepburn in Sabrina

Tra l'altro, l'Inauguration Day ha coinciso proprio col 32esimo anniversario della scomparsa della diva, morta il 20 gennaio 1993. Sean Hepburn ha aggiunto:

Negli ultimi 71 anni, la sua eredità è cresciuta fino a diventare transgenerazionale e transnazionale. La sua eleganza, che affonda le sue radici nella sua bellezza interiore e nel suo spirito, è spesso un punto di riferimento, un'ancora per molte celebrità, attrici e modelle in questi tempi in cui sembra che ci siamo un po' persi. Ha combattuto a favore dei bambini emarginati in tutto il mondo, indipendentemente dall'ambiente ideologico in cui erano nati.

Ivanka Trump col vestito ispirato a Audrey Hepburn

E sono proprio questi valori a generare disorientamento, tra i fan e nella famiglia dell'attrice, considerando le idee estremamente restrittive di Donald Trump, che non trovano riscontro nelle idee politiche di Audrey Hepburn. Basti pensare che l'attrice lavorò per la resistenza olandese durante l'occupazione nazista quando era appena adolescente, passando messaggi segreti, assistendo i piloti e i paracadutisti alleati, raccogliendo fondi per i combattenti. Nel corso di tutta la sua vita aiutare i meno fortunati e battersi per i diritti dei bambini è stata una missione, portata avanti anche come ambasciatrice dell'UNICEF, per rendere il mondo un posto migliore.

Ivanka Trump al ballo presidenziale

Difatti, ha suggerito che la sua visione fosse più in linea con quella di Marianne Budde: è la vescova fortemente criticata da Trump, perché vicina a ragazzi trans e clandestini. Proprio le minoranze sono quelle più in crisi, nell'era Trump. Ha dichiarato senza giri di parole nel suo discorso inaugurale: "Da oggi in poi, la politica ufficiale del governo degli Stati Uniti sarà che ci siano solo due generi, maschile e femminile". Un rappresentante della Casa Bianca ha rilasciato una dichiarazione in cui ha rivelato che Ivanka si è sentita onorata di indossare l'abito, poiché

Audrey Hepburn è da tempo un'ispirazione personale per Ivanka. Considera un grande privilegio onorare la sua eredità in questo modo ed è incredibilmente grata al team di Givenchy per aver dato vita a questo momento.