Ivanka Trump con la borsa “reale” da quasi 6mila euro: all’Inauguration Day imita Kate e Meghan Tra gli invitati all’Inauguration Day di Donald Trump, il 47esimo Presidente degli Stati Uniti, non poteva mancare sua figlia Ivanka: ecco il look d’ispirazione reale che ha scelto per l’occasione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Si sta tenendo a Washington l'Inauguration Day di Donald Trump, il 47esimo Presidente degli Stati Uniti che a partire da oggi comincia a ricoprire l'ambito ruolo in modo ufficiale. La cerimonia sta andando in scena al chiuso (e non all'aperto come richiesto dalla tradizione) e tra gli invitati non mancano i volti "noti", dalla Vicepresidente Kamala Harris con un foulard jungle alla First Lady Melania Trump in blu navy. Tra loro c'è anche Ivanka Trump, arrivata in Campidoglio insieme ai tre figli. Cosa ha indossato per questo atteso appuntamento che segna un momento importante anche nella sua carriera?

Il look verde bosco di Ivanka Trump

Per il secondo Inauguration Day del padre Donald, Ivanka Trump ha puntato sul verde bosco con un look che sembra essere chiaramente ispirato ai Royals britannici, per la precisione a Kate Middleton e Meghan Markle.

Ivanka Trump in verde bosco

Ha infatti indossato un tailleur bon ton con pencil skirt al ginocchio e giacca coordinata, per la precisione un modello asimmetrico con un cinturino sottile che segna il punto vita. Non ha rinunciato ai tacchi a spillo, ai collant velati e al cappellino in stile british (proprio come quelli che sfoggiano le principesse inglese agli eventi ufficiali), usato per arricchire il raccolto basso e ordinato. Per combattere il freddo, infine, ha usato un paio di guanti in pelle nera.

Ivanka Trump con cappellino british

Ivanka Trump con la borsa griffata alla cerimonia di insediamento

A fare la differenza nel look di Ivanka Trump è stato un accessorio in particolare, la borsa. La figlia del Presidente ha abbinato il tailleur all'iconica Lady Dior, la borsa simbolo della Maison francese contraddistinta da cuciture Cannage che ricreano la classica trama trapuntata.

Ivanka Trump con borsa Dior

Ha scelto il modello medio in pelle nera, il cui prezzo sul sito ufficiale del brand è di 5.900 euro. Per quale motivo anche questo dettaglio "strizza l'occhio" ai Royals inglesi? La borsa di Dior era amatissima dalla principessa Diana, tanto che proprio a quest'ultima è stato dedicato il nome "Lady Dior". Quello di Ivanka e di Melania sarà stato un omaggio voluto ai Windsor o un tentativo di "replicare" in chiave americana la loro innata eleganza?

La bors Lady Dior