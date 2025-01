video suggerito

Il significato nascosto nell’abito bianco e nero di Melania Trump al ballo che chiude l’Inauguration Day L’Inauguration Day per l’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca si è concluso col tradizionale ballo presidenziale con la First Lady. Chi ha firmato l’abito black&white dal significato simbolico indossato da Melania Trump? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Cerimonia di insediamento di Donald Trump ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Melania Trump è stata la grande protagonista dell'Inauguration Day, la cerimonia di insediamento tenutasi in Campidoglio che ha reso ufficialmente Donald Trump il 47esimo Presidente degli Stati Uniti. Per la prima volta dopo 70 anni l'evento è stato organizzato al chiuso: il giuramento è andato in scena nella Rotonda del Campidoglio, poi i festeggiamenti sono continuati con un pranzo di gala nella Statuary Hall e con la parata presidenziale nella Capitol One Arena. La First Lady, che in mattinata aveva dato il via alle danze in blu navy con un maxi cappello personalizzato, in serata ha preferito un sinuoso abito black&white: qual è il significato nascosto nel look scelto per il tradizionale ballo inaugurale col marito Presidente?

Chi ha firmato l'abito del ballo inaugurale di Melania Trump

Per il ballo inaugurale con Donald Trump, evento che ha chiuso l'attesissimo Inauguration Day, la First Lady Melania Trump è riuscita ancora una volta a dare il meglio di lei in fatto di stile. Per l'occasione è tornata ad affidarsi a Hervé Pierre, stilista che l'aveva vestita anche al ballo del 2017, ma questa volta ha voluto nascondere un preciso significato simbolico nella sua scelta fashion.

Il ballo inaugurale di Melania e Donald Trump

Come spiegato sui social dal designer in persona, l'idea del look è nata da un semplice "scarabocchio" nero su un foglio, diventato poi il dettaglio chiave dell'outfit black&white di Melania. Il tubino strapless in crêpe di seta bianco è stato infatti arricchito sul davanti da due fasce nere di gazar che replicano quello scarabocchio, donando al vestito un tocco tridimensionale.

Leggi anche Bufera su Elon Musk che fa due volte il saluto romano alla festa per l'insediamento di Trump

Melania Trump in Hervé Pierre

Melania Trump indossa la spilla del "Re dei Diamanti"

La cosa che in pochi sanno è che nulla nel look di Melania Trump è stato fatto per caso: le fasce nere che riprendono lo scarabocchio sono state trasformate in nastri, come a simboleggiare un bouquet di fiori.

Lo "scarabocchio" di Hervé Pierre

Ad arricchire questo effetto è stata la collana choker realizzata sempre con un nastro total black ma arricchito da una spilla floreale tempestata di diamanti. Il prezioso non fa parte della collezione della First Lady, è stato preso in prestito da Harry Winston, marchio leader nel mondo della gioielleria di lusso.

Il bozzetto dell'abito di Hervé Pierre

Fu il fondatore omonimo (definito "King of Diamonds) a ideare e disegnare la scintillante spilla nel 1955 e ora Melania l'ha "rispolverata", esaltando con un tocco brillante il fashion concept ideato Hervé Pierre. Scommettiamo che anche questo look della First Lady verrà esposto allo Smithsonian Institution di Washington?