Irina Skayk in bikini e tacchi a spillo: è una moderna pin-up con il look fluo Dopo la sfilata di Chanel, Irina Shayk ha posato per la linea di Beyoncé Ivy Park. Tra bikini e tacchi a spillo fluo, si è trasformata in una moderna pin-up.

A cura di Valeria Paglionico

Il mese dedicato alle Fashion Week è ormai terminato e ha visto diverse modelle iconiche tornare per l'ennesima volta in passerella, dalla leggendaria Naomi Campbell che ha sfilato con Carla Bruni a Linda Evangelista diventata il volto di Fendi, fino ad arrivare a Irina Shayk, protagonista dello show Chanel andato in scena ieri a Parigi che ha mixato tradizione e modernità. Oggi si ritorna a parlare della top russa ma questa volta la Settimana della Moda non c'entra nulla: Beyoncé l'ha scelta come testimonial del suo brand Ivy Park e l'ha fatta posare in versione moderna pin-up, mettendo in risalto tutta la sua bellezza e la sua sensualità.

Il sensuale look neon di Irina Shayk

L'avevamo lasciata avvolta da un romantico abito a balze sulla passerella di Chanel, oggi ritroviamo Irina Shayk tra le protagoniste della campagna pubblicitaria di Adidas x Ivy Park, la linea di abiti sportivi firmata a quattro mani dal noto brand e la leggenda del pop Beyoncé. La modella appare stesa su un'originale seduta e mette la silhouette mozzafiato in risalto con un micro bikini, un modello con tanga sgambatissimi e reggiseno accollato con le tre righe laterali simbolo del marchio Adidas. A chi somiglia? A una delle classiche pin-up del dopoguerra, anche se decisamente più moderna grazie alla nuance verde fluo del suo outfit.

Irina Shayk posa per Ivy Park

Irina Shayk posa per Beyoncé

Per completare il tutto Irina ha scelto una maxi vestaglia in tinta, un modello lungo fino alle caviglie decorato con dei fiori variopinti che ha tenuto sbottonata, così da lasciare in vista gli addominali scolpiti e lo stacco di coscia. Non sono mancati i tacchi a spillo coordinati e gli occhiali da sole scuri a mascherina in pieno stile diva. In un secondo scatto è leggermente più "comoda" anche se non ha rinunciato alla sensualità. La Shayk ha infatti rivelato la pancia piatta con pantaloni della tuta metallici, calzettoni, sneakers e crop top, il tutto abbinato a occhiali con la montatura bianca e cappello pescatore. Insomma, la top model russa riesce a essere iper femminile in ogni versione e queste foto glamour lo dimostrano.