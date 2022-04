Ireland Baldwin cambia look: dopo il lifting al doppio mento torna sui social coi capelli rossi La modella Ireland Baldwin (figlia di Kim Basinger e Alec Baldwin) di recente si è sottoposta a un lifting per eliminare il doppio mento. Poi è tornata sui social sfoggiando un nuovo look: capelli rosso fuoco.

A cura di Giusy Dente

in foto: Ireland Baldwin coi capelli rosso fuoco

Ireland Baldwin è la figlia di Kim Basinger e Alec Baldwin: i due famosi attori sono stati insieme 1993 al 2002. Come loro, si è cimentata nel mondo della recitazione (è apparsa nel film Grudge Match), anche se lavora principalmente come modella e in alcune occasioni anche come DJ. Sui social è molto seguita, ama raccontare la propria vita e la propria quotidianità. Per questo, una volta cambiato look, non ha esitato a mostrarlo immediatamente a fan e follower, che hanno molto apprezzato la trasformazione.

Ireland Baldwin, dai disturbi alimentari al lifting

La modella è abituata a lavorare col proprio corpo: sin da giovanissima ha cominciato a prendere confidenza con la macchina fotografica, posando anche senza veli oppure in topless, rivelando i numerosi tatuaggi che ha soprattutto sulle braccia. Oggi con la sua immagine ha ancora un rapporto controverso. In passato ha sofferto di disturbi alimentari: ne è venuta fuori e oggi riesce a guardarsi allo specchio con un po' più di serenità. Tutto quello che un tempo la faceva soffrire e la faceva sentire inadatta, preda delle insicurezze, oggi riesce a mostrarlo con disinvoltura. Cellulite, smagliature, ricrescita: è anche questo a renderla ciò che è, un essere umano che però sa celebrarsi giorno dopo giorno. Proprio per piacersi e migliorarsi, ha deciso di fare un lifting al viso per eliminare il doppio mento. Questo aspetto di sé continuava a crearle disagio e dunque ha deciso di procedere con la tecnica del Facetite, un'operazione non invasiva che non necessita di finire sotto ai ferri.

in foto: Ireland Baldwin dopo l’intervento

Ireland Baldwin cambia hair look

Se nelle foto dell'intervento la modella aveva i capelli biondi, a distanza di alcuni giorni dal Facetite è tornata sui social rivelando la sua trasformazione: i capelli rossi, di un'accesa tonalità fiammante. Non è la prima volta che cambia hair look: in passato ha già sfoggiato la chioma scura, prima più tendente al ramato e poi più verso il castano. Insomma, non ha affatto paura di sperimentare. Ha scelto il rosso fuoco per ricominciare dopo l'operazione e i fan hanno molto apprezzato: l'hanno sommersa di complimenti, commentando la foto postata su Instagram. Sembra che l'opera sia merito di Ren Watkins, hair stylist di Portland, nell'Oregon. Tra i commenti spiccano anche quelli di mamma Kim Basinger, con cui la somiglianza è sempre più spiccata.