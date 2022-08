Ireland Baldwin si è rasata a zero: “Senza capelli mi sento più bella che mai” Ireland Baldwin ha cambiato look in modo drastico: ha detto addio al long bob e si è rasata i capelli a zero. Il motivo per cui lo ha fatto? Lo ha spiegato lei stessa sui social.

A cura di Valeria Paglionico

Ireland Baldwin non è semplicemente la figlia di Kim Basinger e Alec Baldwin, è ormai una vera e propria influencer, nonché una paladina internazionale di body positivity. L'avevamo lasciata sui social alle prese con maschere viso e foto con i peli sul corpo in vista, oggi la ritroviamo in una versione davvero inedita. Ha approfittato della fine dell'estate per darci un taglio netto: ha detto addio al long bob sui toni del biondo aranciato che sfoggiava fino a qualche giorno fa e si è rasata completamente i capelli, apparendo quasi irriconoscibile in alcuni selfie che si è scattata poco dopo la visita al parrucchiere.

Il nuovo look di Ireland Baldwin

Al motto di "Non ditemi che non posso fare qualcosa perché la farò", Ireland Baldwin ha rivelato su Instagram il suo ultimo drastico colpo di testa. Si è immortalata in primissimo piano con indosso una t-shirt celeste che lascia intravedere i tatuaggi sulle braccia e i capelli biondo platino completamente rasati. Chi ha firmato il cambio look improvviso? La sua parrucchiera di fiducia Hannah Bonetti, che è riuscita a mettere in risalto la sua incredibile bellezza anche con un'acconciatura tanto estrema.

Ireland Baldwin con i capelli rasati

Ireland Baldwin svela perché si è tagliata i capelli

Dietro il drastico cambio look di Ireland non c'è semplicemente un improvviso "colpo di testa", la verità è che lo ha fatto per ravvivare la chioma rovinata. Sui social la star ha infatti spiegato che era da quando aveva 17 che ha fatto continue tinture, schiariture e trattamenti aggressivi per cambiare il suo colore naturale: ora per lei è arrivato il momento di una "rinfrescata" per dire addio ai capelli danneggiati. "Volevo farlo da molto ma ho sempre avuto paura. Ora non mi interessa cosa pensano gli altri, mi sento più bella che mai", questa sono state le parole con cui la figlia di Kim Basinger ha mostrato per la prima volta la sua trasformazione. In quante seguiranno il suo esempio alla fine dell'estate?