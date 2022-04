Ireland Baldwin non vuole essere schiava del rasoio: dice addio alla depilazione della zona bikini All’ennesimo taglio causato dal rasoio, Ireland Baldwin ha detto basta: l’icona di body positivity ha annunciato che non depilerà più la zona bikini per tutto il 2022, preferendo lo stile “cugino IT” e perché no, anche delle treccine.

A cura di Giusy Dente

Ireland Baldwin è la figlia degli attori (ormai separati) Kim Basinger e Alec Baldwin. Come i genitori anche lei si è cimentata nel mondo della recitazione, ma anche in quello della moda. Sui social è molto attiva e testimonia la sua quotidianità in ogni aspetto, in nome di una narrazione quanto più autentica e veritiera possibile, senza censure e senza camuffare tutta una serie di aspetti che sui social si tende ad ignorare. Per esempio ciò che riguarda il corpo e la sessualità: sono argomenti delicati su cui non sempre ci si espone, tantomeno in modo costruttivo. Ne è nata una distorta percezione della realtà, frutto di abuso di filtri e di ostentazione di una perfezione che in realtà non esiste. La 26enne preferisce invece mostrarsi per ciò che è, "difetti" e "imperfezioni" comprese, per questo è diventata un'icona di body positivity.

Ireland Baldwin, sui social solo la verità

La modella di sé non ha mai nascosto niente, nel bene e nel male, pronta a ricevere anche critiche. Di recente ha ammesso serenamente di aver fatto un mini lifting al viso, per eliminare il doppio mento. Questa parte del corpo le creava ancora insicurezze e dunque ha deciso di agire per migliorarsi, per stare meglio con se stessa. Amarsi oggi è per lei una priorità e non sempre è stato facile. È stato anzi un percorso lungo, cominciato una volta uscita dal tunnel dei disturbi alimentari. Oggi è più serena, anche riguardo certi aspetti che un tempo le creavano più problemi, anche perché schiava del confronto e ossessionata dall'idea della perfezione. Cellulite, smagliature, peli: tutto questo non le genera più imbarazzo e ne parla tranquillamente anche sui social, perché sono tutti aspetti normali nella vita di una persona.

"Sono orgogliosa di quanto sono arrivata lontano con l'accettazione della mia immagine. Pubblicando il mio corpo, non sto incoraggiando nessuno ad assomigliare a me! Non modifico le mie immagini in modo irrealistico per incoraggiare le persone ad assomigliare a una versione irrealistica di me stessa. Permettete alle persone di utilizzare le loro piattaforme per essere chi vogliono essere ed essere orgogliose di se stesse" ha scritto il 19 marzo scorso su Instagram, in seguito alla rimozione di alcune sue foto nuda.

Leggi anche Ireland Baldwin in topless e senza trucco: con la foto senza veli rivela i tatuaggi sulle braccia

Ireland Baldwin dice stop alla depilazione

Dopo aver parlato di smagliature e cellulite, la 26enne è tornata su un altro argomento tabù sui social: i peli. Ha raccontato un episodio accaduto mentre era sotto la doccia, che le ha fatto prendere una drastica decisione. Ha condiviso l'aneddoto allegando una foto che la ritrae di spalle, in slip, con l'asciugamano che le avvolge i capelli, mentre cerca di depilare col rasoio la zona bikini. "Dopo essermi tagliata sotto la doccia e aver visto il sangue schizzare sul pavimento, sto annunciando che ho smesso di radermi" ha scritto. Come si legge nel post, per tutto il 2022 ha promesso che opterà per lo stile "cugino IT" e perché no, anche per delle treccine decorative.