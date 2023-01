Ireland Baldwin annuncia la gravidanza con il pixie cut: “Questi sono i capelli del 2023” Ireland Baldwin, la figlia di Alec Baldwin e Kim Basinger, è incinta e lo ha annunciato a sorpresa sui social con la foto dell’ecografia. Il suo primo look da futura mamma? È con un pixie cut adorabile ed extra corto.

A cura di Valeria Paglionico

Il 2023 sarà un anno di "nuovi arrivi": sono moltissime le star che aspettano un bambino e che proprio tra qualche mese terranno per la prima volta i loro bebè tra le braccia, dall'italianissima Aurora Ramazzotti all'americana Rumer Willis. A essersi aggiunta alla lista nelle ultime ore è stata Ireland Baldwin, la figlia di Alec Baldwin e Kim Basinger, i due attori hollywoodiani che diventeranno presto nonni. Ireland ha annunciato la gravidanza sui social nel primo giorno dell'anno postando a sorpresa la foto dell'ecografia. Il suo primo look premaman? È con un pixie cut sbarazzino che probabilmente la accompagnerà per tutti i mesi della dolce attesa.

L'annuncio della gravidanza di Ireland Baldwin

Al motto di "Felice anno nuovo" Ireland Baldwin ha annunciato di essere incinta con la foto dell'ecografia. Aspetta il suo primo figlio dal compagno musicista André Allen Anjos, meglio conosciuto come RAC, e non potrebbe essere più felice. I due hanno cominciato a frequentarsi nel 2021 e da allora non si sono più lasciati, tanto da aver deciso di mettere su famiglia da qualche mese a questa parte. A congratularsi con la figlia della Basinger sono state moltissime celebrities, da Rumer Willis a Paris Hilton, fino ad arrivare ad Hailey Baldwin. Ireland porterà avanti le sue battaglie in tema di body positivity anche in gravidanza?

Il pixie cut di Ireland Baldwin

Ireland Baldwin, il primo look premaman

Poco dopo l'annuncio della dolce attesa Ireland Baldwin ha postato le sue prime foto in versione futura mamma. Si è immortalata in primissimo piano illuminata da una luce soffusa, con indosso semplicemente una t-shirt a girocollo in total white. A fare la differenza sono stati i capelli: la star ha sfoggiato un adorabile pixie cut scuro e con una frangetta cortissima che le cade sulla fronte. Nella didascalia ha scritto semplicemente "2023 hair", facendo riferimento al fatto che probabilmente sarà questa l'acconciatura che sfoggerà per tutto l'anno. Ci aveva dato un taglio netto già diverse settimane fa, definendosi "più bella che mai", ma ora sembra aver accorciato ancora di più i ciuffi davanti. Si tratterà di una questione di comodità o di stile?