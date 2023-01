Ireland Baldwin mostra il pancione per la prima volta: sfida la censura tra topless e trasparenze Ireland Baldwin è incinta ma ha postato le prime foto col pancione solo un mese dopo l’annuncio della gravidanza. La figlia di Kim Basinger è una futura mamma super sensuale, tanto da aver sfidato la censura tra foto in topless e con un abito trasparente.

A cura di Valeria Paglionico

Ireland Baldwin è incinta: la figlia di Alec Baldwin e Kim Basinger aspetta il suo primo figlio dal compagno André Allen Anjos e non potrebbe essere più felice. Ha dato il lieto annuncio ai followers all'inizio del 2023 e da allora, fatta eccezione per alcune foto in primissimo piano con un adorabile (e cortissimo) pixie cut, non si era mai lasciata immortalare in versione futura mamma. Ora le cose sono cambiate e ha condiviso un intero album dedicato ai suoi look premaman. Non ha rinunciato alle provocazioni e, tra scatti in topless e abiti trasparenti, ha sfidato la censura di Instagram lasciando il pancione in vista.

I look premaman di Ireland Baldwin

Chi ha detto che una futura mamma deve necessariamente mascherare le forme della gravidanza per essere femminile ed elegante? Le star stanno dimostrando che non c'è niente di male nell'esaltare il pancione durante la dolce attesa, tanto che sono sempre di più coloro che non riescono a fare a meno di mostrarlo con dei look iper sensuali. L'ultima ad averlo fatto è stata Ireland Baldwin, che ha rivelato per la prima volta il pancione sui social con degli scatti super sexy. Un mini abito ruggine con la scollatura generosa, una t-shirt portata come un crop top, una camicia di flanella usata come abito: la figlia di Kim Basinger è una futura mamma super trendy.

Ireland Baldwin in topless

Ireland Baldwin non rinuncia alla sensualità in gravidanza

Ad attirare le attenzioni del pubblico, però, sono state due foto in particolare. Nella prima Ireland è in topless, si copre il seno con il braccio e indossa solo un paio di jeans sbottonati in vita, così da lasciare in vista il pancione sempre più evidente. Il secondo scatto è stato censurato da Instagram ma la Baldwin lo ha ripostato con delle emoticon nei punti "scandalosi".

Leggi anche Jennifer Lawrence mostra il pancione per la prima volta: sul red carpet è una dea della maternità

La foto "censurata" di Ireland Baldwin

La futura mamma si è trasformata in una vera e propria dea con un abito sulle sfumature del rosa completamente trasparente. Seno in vista, maxi spacco laterale e fiorellini sulle parti intime e sui capezzoli: Ireland ha dimostrato di sentirsi una regina di sensualità in questi primi mesi di gravidanza.