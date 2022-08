Invita il principe George al compleanno e Kate Middleton le risponde: “Siamo commossi” Una bambina ha scritto al principe George chiedendogli di partecipare alla sua festa di compleanno: la risposta dei Duchi di Cambridge ha stupito tutti.

A cura di Beatrice Manca

Immaginate di essere una bambina in Inghilterra, chi vorreste alla vostra festa di compleanno? Probabilmente il principino George, il bambino più famoso del regno. Pur sapendo che era praticamente impossibile, una bimba di cinque anni ha invitato l'erede al trono alla festa organizzata per festeggiare il suo sesto compleanno. E, a sorpresa …il palazzo reale ha risposto! La storia è apparsa sulle colonne dell'Express: secondo il tabloid, l'invito è stato declinato per ovvie ragioni di protocollo, ma la madre della piccola era così felice della lettera da raccontare l'intera storia sui social.

Tutto è iniziato qualche mese fa, quando una bambina ha inviato una lettera a Kensington Palace invitando il principino George alla sua festa di compleanno. Ogni giorno centinaia e centinaia di lettere arrivano alla regina e ai principi, ma ogni tanto capita che la famiglia reale risponda: anche la piccola festeggiata, stando al racconto della madre sui giornali, è stata tra i fortunati. Il piccolo George ha compiuto da poco nove anni e si prepara con serietà al ruolo che lo aspetta: indossa già giacca e cravatta e "studia" ciò che gli servirà per servire la corona quando diventerà re. La sua vita, quindi, è molto diversa da quella dei suoi coetanei.

George con Kate Middleton

Impossibile partecipare al compleanno, dunque, ma la bambina ha ricevuto comunque un regalo speciale: una lettera spedita da Palazzo in cui Kate Middleton e il principe William si scusavano per il rifiuto e ringraziavano la piccola per il pensiero premuroso. "Il Duca e la Duchessa di Cambridge sono stati immensamente commossi dal fatto che ti sia presa il disturbo di scrivere a loro figlio, il principe George – ha scritto un membro dello staff – È stato davvero molto premuroso da parte tua, e le Loro Altezze Reali mi hanno chiesto di inviarti i loro più calorosi ringraziamenti e i migliori auguri ". La lettera prosegue: "Le loro Altezze Reali sono estremamente grate per il vostro gentile invito. Dopo aver valutato attentamente la possibilità, tuttavia, le Altezze Reali sono costrette con dispiacere a declinare l'invito. Tuttavia, spero che abbiate trascorso un felice compleanno". Sicuramente uno splendido regalo, da incorniciare a conservare!