Ingrid Alexandra di Norvegia, principessa in tailleur: il ritratto per i 18 anni è con i pantaloni Per celebrare l’ingresso nell’età adulta la principessa Ingrid Alexandra non ha voluto posare in abito da sera, ma ha preferito un look formale e semplice.

A cura di Beatrice Manca

foto di Ida Bjorvic diffusa dalla casa reale norvegese

Lunghi capelli castani, tailleur pantalone nero, camicia bianca e orecchini: questa ragazza un giorno sarà la regina della Norvegia. La principessa Ingrid Alexandra il 21 gennaio 2022 compie 18 anni: per festeggiare questo traguardo importante, com'è tradizione, la casa reale ha diffuso un nuovo ritratto ufficiale sui social network. Ingrid Alexandra è la figlia del principe Haakon di Norvegia e della principessa di Mette-Marit. Questo la rende seconda in linea di successione dell'attuale sovrano Harald V. Da questo momento in poi, fa sapere la casa reale, avrà un ruolo sempre più attivo nella vita pubblica e un suo ufficio per prepararsi al ruolo che l'aspetta.

Chi è la principessa Ingrid Alexandra

Nella storia della Norvegia c'è stata solo una regina donna: quando verrà il suo momento, Ingrid Alexandra sarà una vera e proprio rivoluzione in una dinastia quasi esclusivamente maschile. Intanto la principessa si prepara studiando: frequenta la Elvebakken Upper Secondary School di Oslo, dov'è entrata con regolare esame di ammissione, e probabilmente completerà gli studi all'estero, come fanno alcune sue "colleghe" reali, compresa la principessa Leonor. La principessa ha due fratelli ed è una sportiva: ama il surf e ha seguito un addestramento militare, tappa obbligata per tutti gli eredi al trono.

Il ritratto ufficiale in tailleur pantalone

Con l'ingresso nell'età adulta Ingrid Alexandra ricoprirà un ruolo sempre più importante all'interno della casa reale: ha già un suo ufficio ed è lì che sono stati scattati i ritratti ufficiali. Per celebrare l'ingresso nell'età adulta non ha voluto posare in abito da sera, ma ha preferito un look formale e semplice per trasmettere un'immagine più fresca e moderna della monarchia. La principessa indossa un tailleur nero con i pantaloni e una blusa bianca: la quintessenza della semplicità e dell'eleganza. Un capo che tutte le donne hanno nell'armadio e che sfoggiano nella vita quotidiana: una cerimonia, un colloquio di lavoro, una riunione importante. Molti la paragonano già a Kate Middleton per lo stile curato ma accessibile: le monarchie europee stanno cambiando, anche nel guardaroba.