Ilary Blasi torna a Roma con la t-shirt tagliata (che costa quasi 500 euro) Dopo una lunga vacanza estiva Ilary Blasi è tornata a casa: la conduttrice non rinuncia allo stile (e ai dettagli di lusso) neanche per viaggiare.

A cura di Beatrice Manca

Ilary Blasi via Instagram stories

Le vacanze di Ilary Blasi sono finite ed è ora di tornare a casa. Dopo l'annuncio della rottura con Francesco Totti, la conduttrice tv è partita per un lungo viaggio in Africa con la sorella e i figli, per ritrovare la serenità nella natura. Ad agosto si è concessa una giornata di mare a Sabaudia, il litorale laziale che per anni è stato meta delle vacanze di famiglia, per poi andare sulle Dolomiti, dove ha messo da parte il bikini per indossare scarponcini da trekking e camicie a quadri. Neanche per il viaggio di rientro ha rinunciato allo stile, indossando uno dei capi più desiderati della prossima stagione.

La t-shirt griffata di Ilary Blasi

La conduttrice ha condiviso su Instagram una foto in cui annunciava il rientro a Roma, dove vive, dopo le lunghe vacanze estive. Nel selfie allo specchio si vede Ilary Blasi con i capelli raccolti in una coda di cavallo alta, truccata di tutto punto, con un outfit apparentemente casual. Anche lei segue il trend della vita bassa (mostrando addominali tonici e scolpiti) indossando jeans e una t-shirt tagliata corta. Si tratta di un modello della collezione adidas x Gucci, caratterizzato dal doppio logo in azzurro su fondo panna.

T–shirt adidas x Gucci

Perché la collezione adidas x Gucci è un cult

La t-shirt corta di Ilary Blasi è un modello veramente esclusivo: l'edizione limitata è appena arrivata nei negozi e il modello scelto dalla conduttrice costa 480 euro. Una cifra che non deve stupire: la collezione adidas x Gucci è stata presentata a Milano durante la sfilata Autunno/Inverno 2022-23 di Gucci e ha subito acceso l'entusiasmo dei collezionisti. Da una parte c'è adidas, un colosso dell'abbigliamento sportivo, dall'altra c'è uno dei marchi di lusso italiani più amati e desiderati al mondo. Grazie all'estetica vintage e colorata dello stilista Alessandro Michele sono nati capi da collezione ispirati alle linee sporstwear degli anni Ottanta e, prevedibilmente, sono già un cult. Neanche Ilary Blasi è riuscita a resistere!