Ilary Blasi si prepara al Capodanno in total black e con un nuovo colore di capelli Ilary Blasi ha dato il via ai preparativi per Capodanno. Dopo essersi mostrata in versione dark lady, ha fatto visita ad Alessia Solidani, la sua hairstylist di fiducia: ecco il nuovo colore di capelli della conduttrice.

A cura di Valeria Paglionico

Mancano pochissime ore all'inizio del 2022 e le star si stanno preparando per rendere speciale la notte più attesa dell'anno. Certo, considerando i dati della pandemia, anche questo Capodanno dovrà essere festeggiato "in sordina" proprio come successo l'anno scorso, ma con le dovute precauzioni è stato fatto il possibile per rendere questa giornata "normale". Ilary Blasi è solo una delle tante da aver documentato una parte dei preparativi sui social: tra un look total black e un nuovo colore di capelli, di certo riuscirà a rendere la serata indimenticabile.

Ilary Blasi in nero per Capodanno

Come è cominciato l'ultimo giorno del 2021 di Ilary Blasi? All'insegna del total black. Prima di andare dall'hairstylist si è scattata un selfie allo specchio, sfoggiando un impeccabile look da dark lady. Ha abbinato un paio di pantaloni classici neri a vita alta a un semplice body in tinta, un modello a girocollo e con le maniche lunghe che le ha fasciato la silhouette. Per completare il tutto ha scelto degli orecchini a cerchio total gold, un tocco di rossetto rosso e un mezzo raccolto portato tiratissimo dietro le orecchie.

Ilary Blasi cambia colore di capelli

Come dare il via al nuovo anno con il piede giusto? Naturalmente con un look rinnovato. È proprio quanto fatto da Ilary Blasi, che nelle prime ore del mattino ha fatto visita alla sua hairstylist di fiducia, Alessia Solidani per aggiungere un tocco di novità all'acconciatura. Se fino a ieri la conduttrice sfoggiava una chioma sui toni dell'arancio, oggi è tornata bionda come documentato da una Stories in cui ha scritto "Blonde again". Ha optato per un balayage dalle sfumature platino, molto intenso sulle punte ma con le radici lasciate scure. Una volta uscita dal salone di bellezza non ha potuto fare a meno di scattarsi un selfie con la Solidani, a prova del fatto che non avrebbe potuto scegliere una parrucchiera migliore.