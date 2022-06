Ilary Blasi in versione anni ’90: rilancia i jeans con gli spacchi (e li abbina ai camperos) Ilary Blasi si sta preparando all’estate con stile e lo ha dimostrato sui social. Nel weekend si è lasciata immortalare a bordo di una vespa con un look in pieno stile anni ’90: crop top, jeans con gli spacchi e camperos di pelle.

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi è impegnatissima dal punto di vista professionale: per la seconda volta è stata scelta per presentare L'isola dei famosi e, complice l'improvviso prolungamento del reality, continuerà a lavorare in tv almeno fino alla fine di giugno. Sul palco siamo abituati a vederla sensuale e glamour tra completi scintillanti e audaci abiti cut-out, ma com'è nella vita privata? Sui social non esita a condividere foto e Stories tratte dalla sua quotidianità, dimostrando di essere trendy anche quando non deve stare sotto i riflettori. Il suo ultimo look? Ricorda gli anni '90 tra jeans con gli spacchi, camperos e crop top: ecco tutti i dettagli dell'outfit.

I jeans anni '90 di Ilary Blasi

Com'è Ilary Blasi quando si spengono i riflettori? Trendy proprio come quando calca un palcoscenico televisivo. Lo ha dimostrato lo scorso weekend nelle Stories condivise sul suo profilo social, dove è apparsa fashion e cool. Si è ispirata alla moda degli anni '90 e ha abbinato un crop top bianco a un paio di jeans a vita alta (che però hanno lasciato lo stesso un lembo di pelle scoperta sul busto). Qual è la particolarità dei pantaloni? Sulle due gambe hanno dei profondi spacchi laterali che, oltre a farli sembrare quasi una gonna, lasciano anche le gambe completamente nude. Il trend ispirato alla moda nineties riuscirà a tornare in voga nell'estate 2022?

Il look in stile anni ’90 di Ilary Blasi

Ilary Blasi segue il trend dei camperos

Le scarpe must dell'estate? I camperos di pelle e a dimostrarlo per l'ennesima volta è stata Ilary Blasi, che ha completato il look anni '90 con un modello di pelle nera alto fino a metà polpaccio. Sebbene non si adeguino alla perfezione alle temperature bollenti della bella stagione, stanno letteralmente spopolando, rivelandosi una pratica alternativa ai classici sandali, ai décolleté e alle sneakers. Come vanno sfoggiati? Sono perfetti se se abbinati a minigonne, shorts e a tutti gli indumenti che lasciano le gambe scoperte. Così facendo, si riesce ad aggiungere un tocco country e audace a ogni tipo di look, apparendo frizzanti, sbarazzine e glamour durante le serate più fresche.