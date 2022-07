Ilary Blasi, il look è un tuffo negli anni ’70: rilancia i tradizionali zoccoli di legno Ricordate gli zoccoli di legno, must have dei look estivi anni 70? Se ne è lasciata conquistare anche Ilary Blasi, che li ha rilanciati per un outfit casual.

A cura di Giusy Dente

Per Ilary Blasi è tempo di una pausa dal piccolo schermo, in vista di nuove avventure televisive. La conduttrice ha da poco archiviato l'esperienza a L'Isola dei Famosi: per lei è stato il secondo anno consecutivo al timone del reality. Quest'anno ha stupito tutti con degli outfit sempre scintillanti: puntata dopo puntata non sono mancati nei look in studio cristalli, paillettes, glitter su abiti e accessori. Ora che si sta godendo l'estate ha dato il via a look più casual, ma sempre trendy e alla moda: ha rilanciato gli zoccoli di legno che non si vedevano da un po'.

Ilary Blasi con gli zoccoli di legno

Gli zoccoli di legno sono calzature dalla storia decennale e appartengono a diverse culture. Le hanno calzate, con diversa valenza, agli allevatori del Nord Europa, i contadini olandesi, le geishe giapponesi. Oggi sono scarpe trendy, proposte anche da brand di lusso e gettonatissime in passerella, declinate in tante varianti: basse o con tacco, aperte o chiuse davanti, con cinturino o senza. C'è anche chi azzarda la famigerata combo col calzino, ormai sdoganato e "concesso" anche con i sandali. È una fan di questo abbinamento un tempo impensabile anche Chiara Ferragni.

L'anno scorso gli zoccoli di legno sono prepotentemente tornati alla ribalta: da Stella McCartney a Sergio Rossi, da Roger Vivier a Isabel Marant, hanno fatto da protagonisti in diverse collezioni. Il tradizionale zoccolo di legno spopolava sulle nostre spiagge negli anni Settanta e a quanto pare sarà un must anche del guardaroba estivo di Ilary Blasi quest'anno. La moglie di Francesco Totti ha mostrato orgogliosa il suo nuovo acquisto che ha inserito in un look fresco e giovanile: minigonna di jeans (capo intramontabile e che non passa mai di moda) e camicetta bianca.

Gli zoccoli beige della conduttrice, con base in legno e tomaia in pelle regolabile, sono un modello tradizionale, ricordano proprio quelli in voga negli anni Settanta: sono perfetti per dare un tocco vintage e retro a qualunque outfit.