Ilary Blasi e la passione per il piccione arrosto: è il suo piatto preferito La prima cosa che Ilary Blasi ha fatto al ritorno dal weekend con Bastian? Ha mangiato il suo piatto preferito: il piccione arrosto.

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi è ancora una volta finita sulle prime pagine dei giornali di gossip: dopo aver annunciato la separazione da Francesco Totti la scorsa estate, ora pare aver ritrovato l'amore. La battaglia legale a colpi di Rolex e borse griffate sembra essere solo un lontano ricordo e, se da un lato il calciatore sembra essere innamoratissimo della "sosia" dell'ex moglie Noemi Bocchi, la conduttrice è stata paparazzata tra le braccia di un nuovo uomo (e anche lui somiglia in modo impressionante al Pupone). Si chiama Bastian, è un imprenditore tedesco e avrebbe passato un intero weekend romantico in compagnia di Ilary. Una volta tornata a Roma, però, la presentatrice non ha potuto fare a meno di mangiare il suo piatto preferito.

Il piatto preferito di Ilary Blasi

Cosa c'è di più bello di gustare il proprio piatto preferito quando si torna da un viaggio all'estero? È proprio quanto fatto da Ilary Blasi dopo il weekend in Svizzera con Bastian. Sui social ha infatti condiviso una foto in cui ha immortalato in primo piano dei piccioni arrosto cucinati in un noto ristorante romano, la macelleria M&M. Inizialmente in molti hanno pensato che si trattasse di una frecciatina all'ex marito (e di un riferimento alla sua nuova storia d'amore con l'imprenditore), ma la verità è ben diversa: la conduttrice adora questa ricetta, basti pensare al fatto che proprio qualche anno fa aveva organizzato una gustosa cena in famiglia a base di piccione, non esitando a documentare tutto sui social.

I piccioni mangiati da Ilary Blasi

Come si cucina il piccione

In quanti hanno assaggiato il piccione? Sebbene a primo impatto possa sembrare un secondo piatto di carne un tantino insolito, in verità pare essere molto saporito. Si tratta di una ricetta tipica della Toscana, dove di solito si consuma nel periodo di Ferragosto, anche se i romani lo attribuiscono ai loro antenati, per la precisione all'imperatore Augusto che durante le festività estive amava organizzare gite fuori porta in campagna. La carne di piccione viene mischiata con salsiccia, spezie, olio, vino rosso e viene cotta arrosto, dando vita a un piatto decisamente gustoso. In quanti lo proveranno dopo aver ammirato la foto di Ilary Blasi?