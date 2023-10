Il trionfo di Leo Messi al Pallone d’Oro 2023: ritira il premio con l’orologio da 50mila euro Ieri sera Parigi ha ospitato la cerimonia di consegna del Pallone d’Oro 2023. A trionfare è stato Lionel Messi, distintosi anche per eleganza in smoking e con un orologio davvero prezioso.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera si è tenuto uno degli eventi più attesi dell'anno nel mondo dello sport: la cerimonia per la consegna del Pallone d'Oro. A ospitare la 67esima edizione della famosa serata di gala è stato il Theatre du Chatelet di Parigi, è lì che è stato allestito uno sfavillante red carpet, sul quale calciatore e atleti di fama internazionale si sono sfidati a colpi di stile, da Novak Djokovic a Mbappé e Haaland, fino ad arrivare alla vincitrice del premio femminile Aitana Bonmatì. A trionfare è stato Leo Messi che, oltre ad aver ricevuto l'ambito award per l'ottava volta nella storia, si è anche distinto per il suo stile elegante e griffato. In quanti hanno notato il prezioso orologio d'oro che ha sfoggiato al polso sinistro?

Leo Messi sul red carpet con la famiglia

Lionel Messi non ha deluso le aspettative dei fan e ancora una volta si è aggiudicato il Pallone d'Oro. Sarà perché era il favorito o perché semplicemente sapeva che si trattava di una serata di gala seguita in ogni parte del mondo, ma la cosa certa è che ha portato con sul red carpet la moglie Antonella Roccuzzo e i figli Thiago, Mateo e Ciro, tutti vestiti in Louis Vuitton.

La famiglia di Lionel Messi in Louis Vuitton

Il calciatore dell'anno, che ha ricevuto il premio da un elegantissimo David Beckham in Dior, ha sfoggiato uno smoking monopetto sempre di Louis Vuitton, per la precisione un modello personalizzato in lana Damoflage nera stampata. Lo ha abbinato a camicia bianca, papillon e derby neri, anche se a fare la differenza è stato l'orologio, un Tambour in oro giallo 18 carati della Maison francesce, il cui valore sarebbe di 52.000 dollari, ovvero circa 49.000 euro.

Leo Messi con l’orologio Tambour di Louis Vuitton

I look dei calciatori al Pallone d'Oro 2023

Erling Haaland, il secondo classificato, nonché migliore attaccante della stagione, ha puntato sul total black con uno smoking doppiopetto dai dettagli in raso di Dolce&Gabbana, mentre l'ultimo calciatore sul podio, il terzo classificato Kylian Mbappé, non poteva che scegliere Dior, Maison di cui è ambassador.

Erling Haaland in Dolce&Gabbana

In Dolce&Gabbana anche Vinicius Jr (vincitore del Premio Socrates per il suo impegno sociale), il neo acquisto del Barcellona Ilkay Gündogan e Alejandro Balde.

David Beckham in Dior

Jude Bellingham ha preferito l'eleganza di Louis Vuitton ma con una giacca diversa da quella classica, ovvero con i bottoni di perla bianca. La vincitrice della categoria femminile

Aitana Bonmatí in Versace

ha osato con le trasparenze in Versace. Chi si aggiudica il titolo di re di stile al Pallone d'Oro 2023?