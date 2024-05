video suggerito

Il soprannome della regina Camila che non piace a Carlo III Tutti hanno dei nomignoli divertenti che vengono utilizzati in famiglia, anche la moglie del sovrano del Regno Unito. La sorella però la chiama in un modo non particolarmente amato dal monarca. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

La regina Camilla

Tutti hanno ricevono dei soprannomi in famiglia, anche i membri della royal family. La regina Elisabetta II veniva chiamata Lilibet dai genitori, dalla sorella e dal principe Filippo, nomignolo che nacque quando era ancora bambina e la futura sovrana non riusciva a pronunciare Elizabeth.

Il piccolo William chiamava la nonna Gary, che ha un po' la stessa origine del soprannome che l'aveva accompagnata da bambina, il nipote non era in grado di dire "Grandma". Ma anche Camilla viene chiamata in vari modi, a cominciare dai nipoti acquisti, i figli di William e Kate: George Charlotte e Louis chiamano la moglie di re Carlo II Gaga, e la regina lo adora.

Come la sorella della regina Camilla la chiama

Secondo quanto riportato da Riber Hardman nel suo libro The Making of a King: King Charles III and the Modern Monarchy Camilla viene chiamata dai suoi parenti più stretti "Lorraine". Sarebbe una storpiatura ironica del termine "La Reine", che in francese significa proprio "la regina".

A quanto pare Carlo III non sarebbe un fan di questo nomignolo, che però continua a essere utilizzato. "La regina ha sempre trovato divertente il soprannome", ha spiegato il biografo. Annabel Elliot, sorella di Camilla, ha raccontato: "Facciamo molta fatica a farle l'inchino e a chiamarla ‘Vostra Maestà'. Non posso farcela". Aggiungendo: "Quando è con noi torna a essere quella di sempre. Scherziamo, le diciamo spesso che per noi non è la regina".