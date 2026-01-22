Il significato del look di Naomi Osaka: la tennista in campo stupisce vestita da medusa

Meduse, farfalle: cosa c’entrano con l’originale e poetico look di Naomi Osaka? La tennista ha stupito tutti col suo trionfale ingresso agli Australian Open.

Una tennista vestita da medusa non si era mai vista: fino a quando Naomi Osaka, già nota per i suoi completi coloratissimi, non ha fatto il suo ingresso in campo agli Australian Open. Mercoledì 21 gennaio ha incantato con un look unico e spettacolare. La tennista giapponese se l'è vista contro la croata Antoia Ruzic e ancor prima che si sfidassero con racchetta e pallina, gli occhi erano già tutti per Osaka.

Impossibile non notare il suo outfit per l'ingresso nella Rod Laver Arena, originalissimo e completamente differente dalla tenuta sportiva che è solita vedere in questi casi, prima e durante i match.

Il look è stato studiato in ogni dettaglio a partire da un'ispirazione ben precisa. La tennista si è rivolta allo stylist Robert Wun, il genio che cura i look di star del calibro di Beyoncé, Cardi B e Ariana Grande. Tutto è cominciato dalla semplicissima immagine di una medusa su un libro per bambini: "Quando mia figlia l'ha vista si è emozionata tantissimo" ha raccontato a Vogue parlando della figlia Shai, che ha 2 anni.

Così lo stylist assieme al team Nike ha fatto sua quella visione e le ha dato forma, realizzando una sorta di divisa sportiva marina composta da felpa tie-dye turchese e verde con zip e frange effetto spuma marina sulle maniche, canotta lunga coordinata, gonnellina a pieghe su pantaloni plissettati a gamba larga, scarpe coordinate alla felpa. È un look che richiama il movimento, la fluidità, le trasparenze: texture e colori ricordano le onde del mare, i suoi colori. "Sembrava un simbolo di energia, trasformazione ed entusiasmo" ha detto la tennista entusiasta.

Per completare l'outfit sono stati aggiunti anche un cappello a tesa larga con velo bianco trasparente,per dare un tocco di mistero e un ombrellino, tutto bianco, tono su tono. Su entrambi gli accessori ci sono delle farfalle, aggiunte in riferimento al cosiddetto "momento della farfalla" degli Australian Open del 2011. È stato ribattezzato così l'iconico momento in cui durante un match la tennista si mise a giocare con una farfalla, incantando i presenti, per poi riporla delicatamente fuori dal campo.

"Una scena semplice e bellissima è diventata virale. Volevo rivisitare quella storia e intrecciarla in questo design e in questa collaborazione" ha spiegato Robert Wun a cui si deve l'idea delle farfalle candide. "Spesso, altre persone scrivono le nostre storie per noi. Questo mi è sembrato un momento in cui potevo scrivere un po' della mia" ha concluso la tennista.